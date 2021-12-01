مبعوث رئيس روسيا يوجه دعوة للكاظمي لزيارة موسكو

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم من المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، دعوة لزيارة العاصمة الروسية موسكو.

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، دعوة لزيارة العاصمة الروسية موسكو.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان،وصل تابناك نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف".

وأضاف أن "اللقاء شهد بحث مجمل العلاقات العراقية الروسية، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين"، مشيراً الى أنه "تمت مناقشة مجال التعاون الثنائي العسكري والأمني، والحرب على الإرهاب وملاحقة فلول داعش الإرهابية، كما تم التطرق إلى الوضع في سوريا، والدور العراقي في التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وأكد الكاظمي "أهمية الدور الروسي التأريخي في المنطقة، وتطلّع العراق إلى مزيد من التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية في المجالات السياسية والاقتصادية، وتوسعة عمل الشركات الروسية في العراق في مجالات الاستثمار كافة، وتذليل العقبات أمام مشاركتها في تعزيز الاقتصاد العراقي".

من جانبه، جدّد بوغدانوف "دعوة الرئيس الروسي لرئيس مجلس الوزراء إلى زيارة موسكو".

وعبر الكاظمي عن شكره لهذه الدعوة، مؤكداً تطلّعه لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.