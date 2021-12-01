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رياح عاتية تقتلع سقف منزل في أسطنبول

أظهرت لقطات مصورة لحظة اقتلاع الرياح لسقف أحد المنازل في اسطنبول ولمارة يهربون من آثار الحطام المتطاير.
رمز الخبر: ۶۱۱۱۵
تأريخ النشر: 30 November 2021

قال مكتب الحاكم في بيان، وصل تابناك نسخة منه،إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 19 آخرون في اسطنبول يوم الاثنين، بسبب الرياح الشديدة التي اجتاحت أسطنبول والمناطق المحيطة بها.

وأوضح البيان: "بسبب الظروف الجوية السيئة التي سببتها الرياح الجنوبية الغربية التي اجتاحت اسطنبول فقد أربعة أشخاص حياتهم صباح الاثنين أحدهم أجنبي وثلاثة مواطنيين، كما أصيب 19 ثلاثة منهم في حالة حرجة".

وبلغت سرعة الرياح حوالي 130 كيلومترا في الساعة، وفقا للمديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا. كما حذرت المديرية من احتمال استمرار الرياح القوية غدا الثلاثاء وتوقع لأحوال جوية قاسية في المقاطعات القريبة لاسطنبول مثل مدينة إزمير الساحلية الغربية.

وأبلغت الخطوط الجوية التركية عن اضطرابات في جدول الرحلات الجوية فيما أغلق مضيق البوسفور أمام حركة المرور من كلا الاتجاهين.

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