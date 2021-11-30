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الملك يستعرض مع الحجرف قضايا ومواضيع متعلقة بالشأن الخليجي

بحث الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، والأمينَ العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف، عددًا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.
رمز الخبر: ۶۱۱۱۱
تأريخ النشر: 30 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_استقبل الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية أمس الاثنين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجرف، بمناسبة زيارته للبلاد.

واستعرض الجانبان عددًا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي، إضافة الى آخر التطورات الاقليمية.

وأعرب ملك البحرين عن تقديره للجهود التي يواصل بذلها الحجرف "وجميعُ منتسبي الأمانة العامة لدفع مسيرة المجلس المباركة وتعزيزِ التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على شعوبها الشقيقة"، وفق بيان ملكي بحريني.

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الملك يستعرض مع الحجرف قضايا ومواضيع متعلقة بالشأن الخليجي
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