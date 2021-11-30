الأمم المتحدة منتقدةً "عزل" دول جنوب أفريقيا بسبب "أوميكرون": لا تجب معاقبتهم

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق بشأن "عزلة" دول جنوب أفريقيا بسبب قيود السفر التي فرضت مؤخرا، وحذر من حدوث متغيرات بسبب انخفاض نسبة التطعيم في مناطق من العالم.

وفقا لما أفادته تابناك_قال غوتيريش في بيان تلاه عنه المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، أمس الاثنين، إنه "لا تنبغي معاقبة سكان جنوب أفريقيا على تحديد المعلومات العلمية والصحية المهمة ومشاركتها مع العالم".

وأضاف دوجاريك نقلًا عن غوتيريش، إنه لا يمكن إلقاء اللوم عليهم بسبب ما وصفه بالمستوى "المتدني بشكل غير أخلاقي" للتطعيمات المتاحة في أفريقيا.

وكرّر أمين عام المنظمة الدولية تحذيره من تأثير انخفاض نسبة التطعيم في بعض المناطق على العالم أجمع، قائلاً: "كما حذرنا، أنا وآخرون منذ فترة طويلة، فإن معدلات اللقاح المنخفضة هي أرض خصبة للمتغيرات".

وأثنى غوتيريش على الحكومة والمجتمع العلمي والصحي في جنوب أفريقيا "للعمل في وقت مبكر لتحديد ظهور متغير جديد من كوفيد-19".

وناشد غوتيريش جميع الحكومات للنظر في "إجراء اختبارات متكررة للمسافرين، إلى جانب تدابير أخرى مناسبة وفعالة، بهدف تجنب مخاطر انتقال العدوى للسماح بالسفر والمشاركة الاقتصادية".

وكانت جمهورية جنوب إفريقيا أعربت قبل يومين عن معارضتها لفرض عدد من الدول الحظر على حركة المسافرين منها وإليها، في ظل تفشي سلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا، ووصفت تلك الإجراءات بأنها عقابية.