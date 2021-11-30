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رئيس اركان الجيش يزور قيادة عمليات نينوى

في إطار جولاته التفقدية لقواطع العمليات، زار رئيس الأركان عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، قيادة عمليات نينوى.
رمز الخبر: ۶۱۱۰۵
تأريخ النشر: 30 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_قام رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، بزيارة قيادة عمليات نينوى، يوم أمس الاثنين،

ووفق بيان لوزارة الدفاع العراقية، فقد كان في استقبالهما قائد القوات البرية وقائدي عمليات نينوى وغرب نينوى وقادة الفرق الرابعة عشرة والسادسة عشرة والعشرين.

وفور وصولهما، عقدا اجتماعاً أمنياً، حضره محافظ نينوى وقادة الحشد الشعبي في المحافظة، تناول خلاله الحضور الوضع الأمني في قاطع المسؤولية، وإعادة انفتاح التشكيلات، بما يؤمن المحافظة ويقضي على التنظيمات الإرهابية، حسب البيان.

بعدها، قدم قادة العمليات والفرق إيجازاتهم عن "آخر المستجدات الأمنية في قواطع مسؤولياتهم، والمشكلات التي تواجه سير العمل".

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