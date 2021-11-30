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الحشد الشعبي والجيش يطلقان عملية واسعة لتفتيش ضفتي نهر الوند في ديالى

اطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والجيش العراقي، عملية أمنية واسعة لتفتيش ضفتي نهر الوند في ديالى.
رمز الخبر: ۶۱۱۰۰
تأريخ النشر: 30 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_قال قائد العمليات، طالب الموسوي انه" في تمام الساعة 700 تم الشروع بعملية تفتيش واسعة لمسح وتأمين ضفتي نهر الوند في ديالى وبمشاركة الجيش"، مبينا ان العملية انطلقت بناء على المعلومات والمتابعة الاستخبارية حول تحركات العدو في تلك المنطقة".

وأضاف الموسوي: "انطلقت العملية بمشاركة الألوية المتمثلة ( 23 -28 – 110- وقوة خاصة من قيادة العمليات للحشد وصنوف وخدمات القيادة) وتواصل قواتنا تقدمها لتفتيش حوض نهر الوند الجنوبي بدءًا من المنطقة المحصور من جسر حلوان والمنطقة علياوه".

وأوضح أن "هذه العملية المستمرة والاستباقية تهدف لتفويت الفرصة على العدو وملاحقته إن وجد".

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