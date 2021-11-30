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وزير الخارجية يبحث ونظيره الاماراتي في القضايا السياسية بين البلدين

وفي الختام، وجّه امير عبداللهيان دعوة الى وزير خارجية الامارات لزيارة طهران.
رمز الخبر: ۶۱۰۹۹
تأريخ النشر: 30 November 2021

تباحث وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" مع نظيره الاماراتي "عبدالله بن زايد ال نهيان"، عبر اتصال هاتفي بينهما اليوم الاثنين، في مختلف المجالات بما في ذلك القضايا السياسية والقنصلية بين البلدين.

واشار "امير عبداللهيان"، خلال الاتصال، الى تصريحات رئيس الجمهورية الاسلامية بشان توسيع العلاقات في المجالات المختفة مع دول الجوار بما فيها دولة الامارات العربية المتحدة؛ داعيا الى استمرار المشاورات بين البلدين.

كما وصف العلاقات التي تجمع بين ايران والامارات، انها متنامية وماضية نحو التزايد، قائلا : ان الجمهورية الاسلامية مصممة على مواصلة التشاور وبناء تعاون مؤثر مع اصدقائها وجيرانها؛ ومنوها في هذا السياق بالزيارة الاخيرة لنائب وزير الخارجية (الايراني) للشؤون السياسية الى ابوظبي و"المباحثات الايجابية" بين الجانبين.

وفي الختام، وجّه امير عبداللهيان دعوة الى وزير خارجية الامارات لزيارة طهران.

الى ذلك، اشاد "ال نهيان" بدور امير عبداللهيان في بناء تعامل وثيق ومستديم بين ايران والامارات؛ مؤكدا ان ذلك يشكل بادرة على الجهود المشتركة لتوسيع العلاقات بين ابوظبي وطهران.

وبحسب الدائرة الاعلامية لوزارة الخارجية (الايرانية)، فقد استعرض امير عبداللهيان وال نهيان خلال الاتصال الهاتفي بينهما اليوم، عددا من القضايا ذات الصلة بالرعايا الايرانيين المقيمين في دولة الامارات، وقد تعهد الجانب الاماراتي بتقديم العون في هذا الخصوص.

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