النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

مساعد الخارجية الايرانية: مفاوضات اليوم الاول في فيينا كانت بناءة

هذا الموضوع يعد احد المواضيع المدرجة في جدول اعمال فريق العمل لالغاء الحظر المقرر ان يتم البحث حوله في اجتماع الغد.
رمز الخبر: ۶۱۰۹۴
تأريخ النشر: 30 November 2021

وصف كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني مفاوضات اليوم الاول لرفع الحظر في فيينا بانها كانت بناءة، وصرح بان جميع قضايا الجولات الست السابقة قابلة للتفاوض.

وقال باقري، في تصريح للصحفيين مساء الاثنين بعد انتهاء اليوم الأول من محادثات فيينا: بعض الأعضاء، بما في ذلك روسيا والصين، دعموا موقف إيران، وصرح الأوروبيون أن البيت الأبيض هو الذي تسبب في المشاكل بانسحابه من الاتفاق النووي.

وأضاف كبير المفاوضين الإيرانیین: اجتماع اليوم للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي الذي عقد بمشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و(1+4) كان له جدولان للأعمال؛ الأول عبارة عن تقرير حول تنفيذ الاتفاق النووي، وكان جدول الأعمال الثاني حول وجهات نظر الأطراف المشاركة في الاجتماع فيما يتعلق بجدول المفاوضات المقبلة.

وقال: ان جميع القضايا المطروحة في الجولات الست السابقة قابلة للتفاوض.

وتابع: في الموضوع الأول ، عبرنا عن وجهة نظرنا حول الوضع الحالي الذي نواجهه بان السبب الرئيسي فيه يعود للتصرف الاميركي في انتهاك الاتفاق والقرار 2231 ، وكذلك خرقها القواعد والقوانين الدولية.

وأضاف باقري: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذكرت في الاجتماع أن جدول الأعمال الأول والحائز على الأولوية للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي يجب أن يكون معالجة الحظر الظالم وغير القانوني الذي نوقش في الاجتماع وعلى هذا الاساس تقرر عقد اجتماع لفريق العمل الخاص بالحظر في فيينا صباح يوم غد.

واضاف: ان النقطة التي اكدنا عليها حول الافاق المستقبلية للمفاوضات هي انه ينبغي الاهتمام بالمؤشرات والمعايير التي تاخذها الجمهورية الاسلامية الايرانية بنظر الاعتبار للوصول الى اتفاق مثمر ومستديم حيث ان الكثير من المعايير والمؤشرات التي اوضحناها في هذا الاجتماع بصورة اجمالية قد حظيت بترحيب الاطراف الاخرى ومن ضمن ذلك انه على اميركا اعطاء الضمان بالغاء اجراءات الحظر الجديدة والتي فرض سابقا وان لا تعود الى فرضها مرة اخرى.

وتابع مساعد الخارجية: كما ينبغي اعطاء الضمان بعدم الخروج من جديد من الاتفاق النووي.

واضاف: ان اجتماع اليوم كان بالاجمال بناء ومفيدا باعتقادي وسائر الاعضاء. بعض الاعضاء مثل روسيا والصين رحبوا بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية واعلنوا دعمهم لها. كما ان مندوبي الدول الاوروبية وفي اطار بيان رؤيتهم صرحوا بهذه النقطة وهي ان اميركا هي التي اوجدت هذه الظروف ومبدئيا فان الخطوة التي ينبغي ان تتم يجب ان تكون من قبل اميركا.

*الجولة القادمة

وفي الرد على سؤال حول الاجتماع القادم للجنة المشتركة للاتفاق النووي قال: ان هذه الجولة لم تنته بعد وحينما تنتهي المشاورات سيتم عقد اجتماع ختامي يتم فيه اتخاذ القرار حول موعد ومكان الجولة القادمة للمفاوضات.

وردا على سؤال وهو هل ان مشاورات الفرق التخصصية ستتابع من النقطة التي انتهت اليها في الجولة السابقة ام لا قال: ان ما هو امامنا من الجولات الست السابقة من المفاوضات هو مسودة وليس اتفاقا. المسودة قابلة للتفاوض. بناء على ذلك ما لم يتم الاتفاق على كل شيء فمعنى ذلك انه لم يتم الاتفاق على اي شيء. لذا فان جميع القضايا التي وصات الى حصيلة في الجولات الست السابقة قابلة للتفاوض وان هذه القضية اقرت بها جميع الاطراف في اجتماع اليوم.

*نحن متفائلون لكننا لسنا سذّجا

وفيما ان كان متفائلا تجاه نتيجة المفاوضات قال: نحن نتفاوض في فيينا مع مجموعة "4+1" فقط وبما اننا نمتلك الارادة الجادة والاستعداد العملاني للوصول الى اتفاق فنحن متفائلون ولكنا بما اننا لا نثق بالطرف لذا فاننا لسنا سذجا.

وفي الرد على سؤال لوكالة "ارنا" عن الضمانات التي تطلبها ايران من الطرف الاخر في ضوء تجربة خروج اميركا احادي الجانب من الاتفاق النووي وعدم التزام الاوروبيين بمواثيقهم قال: هذا الموضوع يعد احد المواضيع المدرجة في جدول اعمال فريق العمل لالغاء الحظر المقرر ان يتم البحث حوله في اجتماع الغد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الملك يستعرض مع الحجرف قضايا ومواضيع متعلقة بالشأن الخليجي
رئيس الجمهورية ووزيرة البيئة يبحثان جهود تحقيق بيئة سليمة لجميع المواطنين
سعيّد يشرف على اجتماع لمتابعة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد
برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز يتوقع ملايين الوفيات إذا ظل انعدام المساواة قائمًا
رئيس مجلس السيادة يتفقد منطقة الفشقة على الحدود السودانية الاثيوبية
الأمم المتحدة منتقدةً "عزل" دول جنوب أفريقيا بسبب "أوميكرون": لا تجب معاقبتهم
رئيس اركان الجيش يزور قيادة عمليات نينوى
لأكثر من شهرين .. استمرار تدفق الحمم من بركان لابالما بعد تشكل فوهة جديدة
ظهور جمهورية جديدة في العالم وأول رئيس لها امرأة.. باربادوس تتحرر من سلطة التاج البريطاني
السيسي يستقبل رؤساء شركة داسو الفرنسية وهانوا الكورية الجنوبية
منظمة الصحة العالمية: "أوميكرون" يحتاج إلى اتفاق عالمي لمكافحة الأوبئة
الحشد الشعبي والجيش يطلقان عملية واسعة لتفتيش ضفتي نهر الوند في ديالى
وزير الخارجية يبحث ونظيره الاماراتي في القضايا السياسية بين البلدين
حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالسعودية
حركة الجهاد الاسلامي تشيد بموقف الوفد الإيراني خلال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي
مليونية 30 نوفمبر .. لجان المقاومة في الخرطوم تدعو إلى مظاهرات حاشدة يوم غد الثلاثاء
تشييع فصائلي وحكومي وشعبي حاشد لجثمان القيادي صيام
استشهاد وجرح ستة مواطنين أفارقة بقصف قوى التحالف السعودي على صعدة
تضامناً مع فلسطين ورفضاً لزيارة غانتس.. 27 مدينة مغربية تعتزم الاحتجاج
لجنة الامن القومي: التهديدات ضد ايران ليست واقعية وأي استهداف لطهران سيكون له رد
توقيع عقد إقامة وتشغيل مشروع "الدوحة وينتر وندرلاند" للألعاب الترفيهية والرياضات البحرية
إضراب شامل في مؤسسات ومرافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في المناطق الخمس
اجتماع ثلاثي غير رسمي بين إيران وروسيا والصين في فيينا
باقري: دخلنا مفاوضات فيينا بارادة جادة لالغاء الحظر الظالم وغير القانوني
من هم اعضاء الفريق الايراني المشارك في مفاوضات الغاء الحظر بفيينا ؟
إيران تعتزم تطوير العلاقات الشاملة مع باكستان
منظمة الصحة العالمية: النظام الحالي لا يشجع الدول على تحذير غيرها من التهديدات
تمديد الحجر الصحي للمسافرين الدوليين لـ 7 ايام تفاديا لدخول متحور كورونا الجديد
خمسة جرحى مدنيين بينهم طفل بغارة على مديرية قعطبة بمحافظة الضالع
ولي عهد بريطانيا يصل البلاد لحضور مراسم تخليها عن العرش البريطاني