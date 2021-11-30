النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

فلول المنافقين يحتجّون عى الجهود الهادفة لرفع الحظر الامريكي عن الشعب الايراني

ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها عزيمة جادة واستعدت بقوة لخوض المفاوضات بهدف الغاء الحظر اللاقانوني والظالم.
رمز الخبر: ۶۱۰۹۱
تأريخ النشر: 30 November 2021

نظم عدد قليل من فلول الزمر المناوئة للثورة الاسلامية والمنفاقين، وقفة احتجاجية على مسافة بعيدة من "فندق كوبورغ" في فيينا حيث المفاوضات النووية التي بدات اليوم بين ايران ومجموعة 4+1؛ تعبيرا عن رفضهم للجهود الهادفة الى الغاء الحظر الامريكي الظالم عن الشعب الايراني.

ولفت موفد "ارنا" الى فيينا، بان قوات الشرطة النمساوية منعت هؤلاء المنافقين الاقتراب من مقر المفاوضات، وعليه فقد اضطروا على تنظيم تجمعهم في منطقة نائية عن فندق كوبورغ.

وبدات جولة جديدة من مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مع التركيز على الغاء الحظر الامريكي الظالم عن ايران، في "فندق كوبورغ" بالعاصمة النمساوية فيينا، مساء اليوم الاثنين، وذلك بعد توقف استمر خمسة اشهر.

ويرأس هذا الاجتماع مساعد الامين العام لجهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "انريكي مورا"، كما يراس الفريق الايراني المفاوض، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" الذي وصل الى فيينا امس الاحد.

وفي تصريحه للصحفيين على اعتاب الاجتماع امس، قال باقري كني: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها عزيمة جادة واستعدت بقوة لخوض المفاوضات بهدف الغاء الحظر اللاقانوني والظالم.

ومن خلال نظرة عابرة على التشكيلة الجديدة للفريق الايراني المفاوض، ستتضح هذه الارادة الحازمة لدى حكومة "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"؛ التي اكدت مرارا على محور اللغاء الحظر الاميركي اللاقانوني "كنقطة البداية" للجولة الجديدة من المفاوضات النووية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الملك يستعرض مع الحجرف قضايا ومواضيع متعلقة بالشأن الخليجي
رئيس الجمهورية ووزيرة البيئة يبحثان جهود تحقيق بيئة سليمة لجميع المواطنين
سعيّد يشرف على اجتماع لمتابعة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد
برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز يتوقع ملايين الوفيات إذا ظل انعدام المساواة قائمًا
رئيس مجلس السيادة يتفقد منطقة الفشقة على الحدود السودانية الاثيوبية
الأمم المتحدة منتقدةً "عزل" دول جنوب أفريقيا بسبب "أوميكرون": لا تجب معاقبتهم
رئيس اركان الجيش يزور قيادة عمليات نينوى
لأكثر من شهرين .. استمرار تدفق الحمم من بركان لابالما بعد تشكل فوهة جديدة
ظهور جمهورية جديدة في العالم وأول رئيس لها امرأة.. باربادوس تتحرر من سلطة التاج البريطاني
السيسي يستقبل رؤساء شركة داسو الفرنسية وهانوا الكورية الجنوبية
منظمة الصحة العالمية: "أوميكرون" يحتاج إلى اتفاق عالمي لمكافحة الأوبئة
الحشد الشعبي والجيش يطلقان عملية واسعة لتفتيش ضفتي نهر الوند في ديالى
وزير الخارجية يبحث ونظيره الاماراتي في القضايا السياسية بين البلدين
حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالسعودية
حركة الجهاد الاسلامي تشيد بموقف الوفد الإيراني خلال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي
مليونية 30 نوفمبر .. لجان المقاومة في الخرطوم تدعو إلى مظاهرات حاشدة يوم غد الثلاثاء
تشييع فصائلي وحكومي وشعبي حاشد لجثمان القيادي صيام
استشهاد وجرح ستة مواطنين أفارقة بقصف قوى التحالف السعودي على صعدة
تضامناً مع فلسطين ورفضاً لزيارة غانتس.. 27 مدينة مغربية تعتزم الاحتجاج
لجنة الامن القومي: التهديدات ضد ايران ليست واقعية وأي استهداف لطهران سيكون له رد
توقيع عقد إقامة وتشغيل مشروع "الدوحة وينتر وندرلاند" للألعاب الترفيهية والرياضات البحرية
إضراب شامل في مؤسسات ومرافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في المناطق الخمس
اجتماع ثلاثي غير رسمي بين إيران وروسيا والصين في فيينا
باقري: دخلنا مفاوضات فيينا بارادة جادة لالغاء الحظر الظالم وغير القانوني
من هم اعضاء الفريق الايراني المشارك في مفاوضات الغاء الحظر بفيينا ؟
إيران تعتزم تطوير العلاقات الشاملة مع باكستان
منظمة الصحة العالمية: النظام الحالي لا يشجع الدول على تحذير غيرها من التهديدات
تمديد الحجر الصحي للمسافرين الدوليين لـ 7 ايام تفاديا لدخول متحور كورونا الجديد
خمسة جرحى مدنيين بينهم طفل بغارة على مديرية قعطبة بمحافظة الضالع
ولي عهد بريطانيا يصل البلاد لحضور مراسم تخليها عن العرش البريطاني