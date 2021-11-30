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عاصفة قوية تضرب غرب تركيا وتتسبب في سقوط ضحايا وأضرار

تعرضت إسطنبول ومناطق أخرى غربي تركيا اليوم الاثنين لعاصفة شديدة تمثلت في هبوب رياح عاتية؛ مما تسبب في وفاة 4 أشخاص وأضرار مادية، وتعطيل حركة السفن في مضيق البوسفور.
رمز الخبر: ۶۱۰۸۶
تأريخ النشر: 30 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_ طالت العاصفة مدنا رئيسية بينها إزمير وإسطنبول وبورصة، وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا إن إسطنبول تعرضت لرياح قوية وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة. وحذرت مديرية الأرصاد من احتمال استمرار الرياح القوية حتى مساء يوم غد الثلاثاء.

وأفاد مكتب حاكم إسطنبول في بيان بأنه "بسبب الظروف الجوية السيئة الناجمة عن رياح جنوبية غربية في إسطنبول منذ الصباح، لقي 4 أشخاص حتفهم؛ أحدهم أجنبي و3 مواطنين أتراك، وأصيب 19 تركيا بجراح، بينهم 3 حالتهم حرجة".

وشملت الأضرار المادية حوادث مرورية، وتطاير أجزاء من بعض المباني، وانقلاب المركبات، واقتلاع عدد من الأشجار المعمرة، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تسببت الرياح القوية في تشكل أمواج عالية.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، أعلنت ولاية إسطنبول تعليق الدراسة في المدينة غدا الثلاثاء. وأغلقت السلطات التركية مضيق البوسفور أمام عبور السفن اعتبارا من الساعة 14.30 بالتوقيت المحلي.

وأشار بيان نشرته المديرية العامة لسلامة السواحل عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه تم وقف حركة السفن في الاتجاهين بسبب سوء الأحوال الجوية. وأبلغت الخطوط الجوية التركية عن تأخر في جدول رحلاتها.

 

         

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