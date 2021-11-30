قطع للطرقات في أكثر من منطقة والجيش يتدخل لفتحها

وفقا لما أفادته تابناك_قطع للطرقات واشعال للاطارات في مناطق متفرقة، على هذ المشهد استفاق اللبنانيون صباح الاثنين. عناوين الاحتجاج وضعت في اطار الاعتراض على الاوضاع المعيشية وترجمت اغلاقا لممرات رئيسية امام السالكين تحديدا في بيروت.

وبالتزامن مع الاقفال الذي ساد فترة قبل الظهر مناطق كورنيش المزرعة وقصقص وطريق المدينة الرياضية باتجاه الكولا ، كما طريق تلة الخياط ، وطريق البربير، كان في وسط بيروت مجموعات تقطع الطريق ايضا وبعضها يرفض فلتان سعر الدولار.

التحكم المروري الذي افاد بعض الظهر ان جميع الطرقات ضمن نطاق بيروت اصبحت سالكة. استمر في اعلان الطرقات المقطوعة شمالا في طرابلس، اوتستراتد البداوي بالاتجاهين، وساحة النور ، حيث اضرم محتجون النار في الاطارات ايضا.

ومثل هذا المشهد شمالا، شهدت مناطق في البقاع الاوسط والغربي قطعا لطرقات رئيسية في تعنايل وتعلبايا وطريق عام جب جنين غزة.

اما ساحلا ، وتحديدا عند مفرق برجا جري قطع للاوتستراد لبعض الوقت ، قبل ان يعاد فتحها، على غرار الاقفال الذي شهدته اكثر من مستديرة في مدينة صيدا وخاصة في ساحة ايليا قبل ان يعمل الجيش على الانتشار في المكان وفتح الطريق.