تكريم الطبيب اللبناني كامل مهنا لنضاله المستمر لأجل فلسطين

كرمت لجنة "كي لا ننسى صبرا وشاتيلا" الإيطالية الطبيب كامل مهنا لنضالاته المستمر من أجل العدالة لضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا ولكل أبناء الشعب الفلسطيني، ومنحته جائزة " كي لا ننسى صبرا وشاتيلا".

وفقا لما أفادته تابناك_كرمت لجنة "كي لا ننسى صبرا وشاتيلا" الإيطالية الطبيب كامل مهنا لنضالاته المستمر من أجل العدالة لضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا ولكل أبناء الشعب الفلسطيني، ومنحته جائزة " كي لا ننسى صبرا وشاتيلا".

حفل التكريم جرى في العاصمة الإيطالية روما بحضور شخصيات وفاعليات وممثلين عن جهات إنسانية دولية، وكذلك بحضور سفيرة فلسطين عبير عودة ومنسق الجمعيات الفلسطينية ورئيس جمعية أطفال الصمود قاسم عينا.

تضاف هذه الجائزة إلى عدد من التكريمات والترشيحات في رصيد د. مهنا والذي كان آخرها ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام للعام 2021، وذلك على خلفية الدور الإنساني الذي قام به في تنمية القيادات المجتمعية، وترجمة مبادئ العمل الإنساني طيلة الأعوام الخمسين المنصرمة.