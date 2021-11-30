تشييع فصائلي وحكومي وشعبي حاشد لجثمان القيادي صيام

شيّعت جماهير غفيرة، عصر اليوم الاثنين جثمان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد السلام صيام (52 عامًا)، الذي وافته المنيّة صباح اليوم متأثّرًا بمضاعفات إصابته بفيروس "كورونا" الوبائي.

وفقا لما أفادته تابناك_تقدّم المشيّعين رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إلى جانب مسؤولين حكوميين وقيادات فصائل العمل الوطني والإسلامي والوجهاء والأعيان.

وصلّى المشيّعون صلاة الجنازة على جثمان الراحل صيام في مسجد التقوى بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، ثمّ انطلق موكب التشييع في جنازة عسكرية إلى المقبرة الشرقية، حيث ووري جثمانه الثرى.

وشغل صيام منصب رئيس متابعة العمل الحكومي عام 2017، كما شغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء عام 2012، واختتم حياته كأمين عام لمكتب رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار "وكان بمثابة ذراعه الأيمن ومساعده الأول"، بحسب الحركة.