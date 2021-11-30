متحدثون في ندوة دولية برام الله يطالبون بمساءلة الاحتلال على جرائمه

طالب متحدثون في ندوة دولية حوارية نظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، المجتمع الدولي، بإخضاع الاحتلال الإسرائيلي لمساءلة فاعلة، على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والعرفي، والقانون الدولي الإنساني، وحقوق الانسان والقانون الدولي الجنائي.

وفقا لما أفادته تابناك_دعا المتحدثون في الندوة التي نظمت لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة سفير روسيا لدى فلسطين بوتشيدزه غوتشا ليفانوفيتش، وممثل فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى في جنيف السفير إبراهيم خريشة، ورئيس الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني محمد صفا، ومختصون ومهتمون من داخل فلسطين وخارجها، إلى تفعيل آليات دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المشاركون بإحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والعودة، وممارسة سيادته الوطنية على أرضه في ظل دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.