بينيت لحلفاء كيان الاحتلال: لا تستسلموا لـ "الابتزاز النووي الإيراني"

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، إن إيران "لا تستحق أي مكافآت أو تخفيف للعقوبات مقابل همجيتها"، بحسب تعبيره...

وفقا لما أفادته تابناك_قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، إن إيران "لا تستحق أي مكافآت أو تخفيف للعقوبات مقابل همجيتها"، بحسب تعبيره، مناشدا "حلفاء إسرائيل" بعدم الاستسلام لما سماه "الابتزاز النووي الإيراني"، فيما يتم استئناف المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية في فيينا.

وأضاف بينيت في رسالة مصورة خصصها للتعليق على انطلاق المفاوضات: "رغم الانتهاكات الإيرانية وتقويضها لعمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران ستصل إلى طاولة المفاوضات في فيينا".

وقال رئيس وزراء الاحتلال إن "هناك من يعتقدون أن طهران تستحق إزالة العقوبات والحصول على مئات المليارات من الدولارات التي ستضح إلى نظامها الفاسد. إنهم مخطئون".

وتابع بالقول: "إيران لا تستحق أي مكافآت وأي صفقات بسعر مغر أو تخفيفا للعقوبات مقابل همجيتها. أناشد حلفاءنا حول العالم: لا تستسلموا للابتزاز النووي الإيراني".

كان بينيت قال، أمس الأحد، إن الكيان الإسرائيلي "قلق جدا" من أن يتم رفع العقوبات عن إيران "مقابل فرض قيود غير كافية على برنامجها النووي".

وقال بينيت لحكومته، في تصريحات بثها التلفزيون: "هذه هي الرسالة التي ننقلها بكل السبل سواء للأميركيين أو للدول الأخرى التي تتفاوض مع إيران".