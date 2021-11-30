تحذيرات من أثر استمرار تعليق المشاريع الاقتصادية الإقليمية على الاقتصاد الأفغاني

حذر خبراء اقتصاديون أفغان من من أثر تعليق المشاريع الاقتصادية الإقليمية بعد سيطرة طالبان، بما في ذلك مشاريع نقل الغاز ومشاريع السكك الحديدية، على الاقتصاد الأفغاني.

وفقا لما أفادته تابناك_علق مشروع تابي لنقل الغاز الذي أطلق عام 2016 في تركمانستان في عام 2016، ويهدف المشروع إلى نقل 33 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من تركمانستان إلى الهند.

ويبلغ طول خط الأنابيب هذا 1800 كيلومتر، يمر منها أكثر من 800 كيلومتر عبر أفغانستان. وتتلقى أفغانستان 5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا و 450 مليون دولار رسوم عبور.

بالإضافة إلى مشروع تابي، تم أيضًا تعليق مشروع كاسا ألف ومشروع السكك الحديدية.

كما يرى الخبراء أن تعليق مشروعات البنية التحتية له تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي، وزيادة البطالة، وتقليص الإيرادات الداخلية للحكومة.

وبحسبهم، إذا فشلت الحكومة في استئناف هذه المشاريع، سيزداد الفقر والبطالة في البلاد ولن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ سياستها الاقتصادية.

هذا وقال نائب المتحدث باسم الحكومة إن مشروع تابي سيستأنف في المستقبل القريب.