لجنة الامن القومي: شرط إيران هو لا عودة لامريكا الى المفاوضات بدون رفع الحظر كاملا

أكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني ابو الفضل عموئي أن "المسير الفعلي والهدف الاساسي للمفاوضات، هو عودة امريكا الى مجموعة الدول المفاوضة 5+1 المشروطة، لافتا الى ان أمريكا خرجت بشكل غير قانوني من الاتفاق النووي ونقضت قرار مجلس الامن الدولي 2231، وفرضت العقوبات القصوى على ايران، والكثير من الحظر، ومنعت من اجراء الاتفاق النووي.

وفي مقابلة خاصة مع تابناك، أشار عموئي، أن "أمريكا غيرت سياستها وتريد العودة الى طاولة المفاوضات، وشرط ايران هو لا عودة لامريكا بدون رفع الحظر كاملا، والان تجري مفاوضات بين ايران و4+1، يتم من خلالها تحديد شروط عودة امريكا"، مضيفا ان الاتفاق النووي موجود، وايران ضمن هذا الاتفاق وامريكا هي خارجه، ولدخولها مجددا عليها الالتزام بتعهداتها.

واضاف عموئي ان "ما يتم تداوله في الاعلام حول اتفاق جديد او مؤقت، هو موضوع منفصل، وليس موجودا بالاساس على جدول اعمال المفاوضات، وليس لايران تعليق عليه وعندما يطرح هذا الموضوع حينها لكل حادث حديث".

*لجنة الامن القومي: دور الكيان الصهيوني هو اللاستقرار في المنطقة والاعمال التخريبية

أكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني ابو الفضل عموئي أن "الكل يعلم أن دور الكيان الصهيوني هو اللاستقرار في المنطقة، ويقوم بأعمال تخريبية، وانه لم ولن يصل الى اهدافه مطلقا، مضيفا ان الكيان الصهيوني سعى من خلال اغتيال علماء ايران النوويين لتخريب وتاخير البرنامج النووي الايراني، وايجاد عدم الامن والاستقرار في البلاد.

واشار عموئي الى ان "البرنامج النووي الايراني هو في ذروته ويتقدم بسرعة، ويتم استخدام الانجازات التكنولوجية للاغراض السلمية في البلاد، لافتا الى ان الادعاءات الصهيونية ليس لها اسس وبدون نتيجة.

واضاف عموئي ان "أوضاع الكيان الصهيوني الامنية في الشرق الاوسط هشة، وهو لم يستطع مواجهة المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس، لافتا الى انه لدى الكيان الصهيوني تحديات كبيرة جدا، ولم يستطع الخروج منها، وحتما في مواجهة دولة قوية كايران لا يوجد لديه اي تاثير.