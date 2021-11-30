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لجنة الامن القومي: التهديدات ضد ايران ليست واقعية وأي استهداف لطهران سيكون له رد

رمز الخبر: ۶۱۰۶۱
تأريخ النشر: 29 November 2021

أكد نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الايرانية، عباس مقتدائي، ان التهديدات ضد بلاده ليست واقعًا ولا حقيقة، وليست أكثر من مزحة او تهديد لا يمكن ان يأخذ أبعادًا عملية، لافتًا الى ان امريكا اختبرت انه مع كل استهداف في مكان سيكون له رد مقابل حتمًا.

وأضاف مقتدائي، في مقابلة خاصة مع تابناك في طهران، اليوم الاثنين، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها القدرة على الدفاع عن نفسها، وانها تدافع بأعلى المستويات وتحافظ على أمنها القومي، اضافة الى استخدام الوسائل اللازمة والعزيمة في الدفاع عن مصالحها الوطنية.

وشدد مقتدائي على ان "طهران في سلام مع جميع الدول، وان دفاعها في المجالات المختلفة هو لتأمين المصالح الوطنية"، مضيفًا انه في العقود الماضية، لم تكن ايران موقع هجوم او توسع ضد آخرين، فالأشخاص الجالسين في بيوت من زجاج لا يجب ان يرموا الناس بالحجارة، لانهم المتضرر الأكبر".

وأشار مقتدائي الى ان ايران لديها دور فاعل وخاص في منطقة الخليج الفارسي وغرب آسيا، لافتًا الى ان امريكا دخلت الى سوريا فهل نجحت؟ مع انها قالت انها ستنجح، ولم تنجح، بدليل ان ايران وقفت الى جانب حلفائها دول محور المقاومة.

وتابع قائلاً إن "الامريكيين يتفوهون بكلام كثير وبغير ذي صلة، ولا يوجب ردًا من المسؤولين الايرانيين على كل كلمة يتفوهون بها"، مشددًا على انه "علينا ان نتلقف كلامهم بعنوان مزحة أو نكتة، المحاور التي تتبعها ايران هي أنها دولة قوية ومؤثرة في المنطقة والعالم".

 

         

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