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الرئيس اللبناني يصل الدوحة ويلتقي أمير البلاد: المرحلة تتطلب وقوف الدول العربية الى جانب لبنان

وصل الرئيس اللبناني ​ميشال عون​ إلى ​مطار الدوحة الدولي​، اليوم الاثنين، في مستهلّ زيارته إلى قطر، وانتقل والوفد المرافق إلى الديوان الأميري، حيث التقى أمير قطر الشيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​.
رمز الخبر: ۶۱۰۵۹
تأريخ النشر: 29 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_وصل الرئيس اللبناني ​ميشال عون​ إلى ​مطار الدوحة الدولي​، اليوم الاثنين، في مستهلّ زيارته إلى قطر.

ولاحقًا، انتقل الرئيس عون والوفد المرافق إلى الديوان الأميري، حيث التقى أمير قطر الشيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​.

وعُقدت خلوة بين رئيسي لبنان وقطر، في الديوان الأميري، استُكملت فيها المواضيع الّتي أُثيرت في المحادثات الموسّعة التي جرت خلال مشاركة الوفدين اللّبناني والقطري، وتناولت العلاقات الثنائيّة وسُبل تطويرها، والدّعم القطري ل​لبنان​ في مجالات عدّة.

وشكر عون​، ​أمير قطر​ على وقوف بلاده الدائم الى جانب لبنان، ورحب بأي استثمار تقوم به الدوحة في ظل الفرص الكثيرة والمتنوعة.

واتفق الرئيس عون خلال لقائه أمير قطر، على أن المرحلة تتطلب وقوف ​الدول العربية​ الى جانب لبنان، ولضرورة تجاوز اي خلل يصيب هذه العلاقات.

من جانبه، أكّد أمير قطر، وقوف بلاده الى جانب لبنان، واستعدادها لمساعدته في كل المجالات، وإيفاده ​وزير الخارجية القطري​ قريباً لتقديم ​الدعم​ والمساعدة.

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