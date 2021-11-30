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رئيس مجلس الوزراء ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الافريقي يبحثان دعم السلام والانتخابات

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ومبعوثة الإتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي أنيت ويبر، تحقيق الاستقرار والسلام بالبلاد واجراء الانتخابات.
رمز الخبر: ۶۱۰۵۷
تأريخ النشر: 29 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_استقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بمكتبه امس الاحد، مبعوثة الإتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي أنيت ويبر، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فان دن دوول.

وأكد رئيس الوزراء للمبعوثة الأوروبية تقديره للدعم الكبير الذي ظل يقدمه الاتحاد الأوروبي لمسيرة الشعب السوداني وتطلعاته لأجل تحقيق الاستقرار والسلام واستئناف علاقات البلاد مع المجتمع الدولي، وفق بيان رسمي سوداني.

ووصف حمدوك الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه يوم 21 تشرين الثاني بالخطوة "المهمة نحو استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي بالبلاد والمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية على مستوى الاقتصاد والحريات العامة والسلام بما يخدم مصالح وتطلعات الشعب السوداني، وتعزيز كل تلك المكتسبات."

من جانبها، أكدت ويبر ارتياح الاتحاد الأوروبي لعودة رئيس الوزراء "لمنصبه لقيادة الحكومة المدنية، وللخطوات التي توجت بتوقيع الاتفاق الإطاري"، مجدّدةً التعبير عن "التزام الاتحاد الأوروبي الصارم بدعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في إنجاح التحول المدني الديمقراطي بالبلاد وتحقيق السلام الشامل."

وأشارت المبعوثة الأوروبية للقرن الافريقي إلى أنهم ينظرون للاتفاق الإطاري بصورة إيجابية ويعتبرونه "خطوة مهمة في طريق استئناف التحول الديمقراطي بالسودان، مع الحاجة لأن تتبعه خطوات عملية."

وعبّرت ويبر عن استعداد المجتمع الدولي "للعمل مع السودان في دعم تطبيق الاتفاق الإطاري، بما يساعد في استئناف علاقات السودان مع مجتمع التنمية الدولي".

 

         

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