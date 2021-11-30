تمديد الحجر الصحي للمسافرين الدوليين لـ 7 ايام تفاديا لدخول متحور كورونا الجديد

مددت إندونيسيا فترة الحجر الصحي لفيروس كوفيد-19 للمسافرين الدوليين والإندونيسيين الذين يصلون إلى البلاد من ثلاثة أيام إلى أسبوع واحد تفاديا لدخول متحوّر كورونا الجديد .

وفقا لما أفادته تابناك_كشف الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار لوهوت بنسار باندجيتان، عن قرار الحكومة الإندونيسية بتغيير فترة الحجر الصحي لفيروس كوفيد -19 للمسافرين الدوليين.

وأضاف أن "الرعايا الأجانب الذين سافروا إلى جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو وموزمبيق وإسواتيني وملاوي وأنغولا وزامبيا وهونج كونج (الصين) خلال الـ 14 يومًا الماضية، سيتم رفض دخولهم.

قال باندجيتان، وهو أيضًا نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الوطنية وإنعاش كوفيد-19، إنه "سيتم تقييم عدد الدول المتأثرة بحظر الدخول المؤقت في إندونيسيا بشكل دوري".

وقال إنه بالنسبة للإندونيسيين الذين يعودون إلى بلادهم من الخارج ولكنهم سافروا في أي وقت إلى البلدان التي حظرت الدخول المؤقت، سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وقال إن فترة الحجر الصحي الجديدة لـ كوفيد-19للمواطنين الأجانب والمواطنين الإندونيسيين الذين يصلون إلى إندونيسيا من الخارج كانت ستصبح سارية في دقيقة واحدة بعد منتصف ليل 29 نوفمبر 2021. وقال إن وزارة الصحة ستعزز أيضًا التسلسل الجيني لـ كوفيد-19 للكشف عن متغير أوميكروم.