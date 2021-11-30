توزيع مساعدات جديدة لعائلات نازحة في كابول

وزعت اللجنة الألمانية لأطفال أفغانستان مساعدات غذائية على 500 أسرة محتاجة، فيما باتت أفغانستان تشكل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وفقا لما أفادته تابناك_قال مسؤولو اللجنة إنه بعد التطورات الأخيرة في البلاد تمت تغطية أكثر من 5000 أسرة حتى الساعة وستزداد هذه المساعدات مع قدوم موسم البرد.

وأعلنت اللجنة استمرار المساعدات في مناطق مختلفة من البلاد، وقالت إنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية توزيع مساعدات غذائية على أكثر من 5000 أسرة محتاجة.

وتقول كريمة، إحدى النساء اللواتي يتلقين مساعدات إن "عليهن الاستمرار في هذه المساعدات حتى نهاية الشتاء على الأقل من أجل إنقاذنا من بؤس الوضع الحالي".

هذا وأكد عبد المتين رحيمزي، رئيس شؤون اللاجئين والعائدين في كابول، "استمرار مساعدة للمواطنين المحتاجين"، وقال إنه "حتى الآن تم نقل 5500 نازح من العاصمة إلى محافظاتهم، وعملية نقلهم والتعامل معهم متواصلة".