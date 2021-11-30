النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

لجان المقاومة: قرار تقسيم فلسطين يمثل جريمة العصر السياسية وسقوط للأنظمة الغربية الظالمة

أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن قرار تقسيم فلسطين المشؤوم، يمثل تواطئًا غربيًا ودوليًا على شعبنا وأمتنا، مشددةً على أنه لن يضفي الشرعية على اغتصاب فلسطين من قبل كيان العدو الصهيوني المجرم.
رمز الخبر: ۶۱۰۴۷
تأريخ النشر: 29 November 2021

وقالت لجان المقاومة في بيان، اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى السنوية الـ74 لقرار "التقسيم"وصل تابناك نسخة منه، إن القرار المشؤوم يمثل جريمة العصر السياسية وسقوط قيمي واخلاقي وإنساني للأنظمة الغربية الظالمة ضد شعبنا وأمتنا.

وأشارت إلى أن قرار التقسيم أسّس لأكبر عملية طرد وتهجير جماعي للشعب الفلسطيني عرفها التاريخ.

وأضافت أن "فلسطين أرض عربية إسلامية منذ الأزل من نهرها إلى بحرها بقدسها وأقصاها ومساجدها وكنائسها وجبالها وسهولها وليس لليهود الغرباء أي حق فيها وهي وحدة واحدة لا تقبل أي تجزئة أو قسمة".

وتابعت لجان المقاومة: "لن نفرط بذرة تراب من أرض فلسطين ولا ولن نعترف بأي من القرارات الدولية الجائرة والظالمة التي تسقط الحقوق والثوابت الفلسطينية وعلى رأسها حق عودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها بفعل الإرهاب الصهيوني".

ووجّهت، التحية الى شعبنا الصامد المرابط في الضفة والقطاع والقدس وفي الارضي المحتلة عام 1948 وفي مخيمات الشتات وجميع أماكن اللجوء القسري، مؤكدة تمسكها بخيار المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني حتى التحرير والعودة.

وجددت التأكيد على أن الطريق الوحيد والمجدي لاقتلاع المشروع الصهيوني هو طريق المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها؛ "لأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة المفتوحة".

ودعت السلطة الى "وقف كل اشكال العلاقة مع العدو الصهيوني وسحب الاعتراف بكيان الارهاب الصهيوني وإلغاء كافة الاتفاقيات المجحفة ووقف المراهنة على المسار التفاوضي الذي يشكل غطاءً ومبررا للعدو لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأرض والانسان الفلسطيني".

كما أكدت رفضها لكل اشكال وانماط التطبيع في هذه المرحلة من عمر قضيتنا وامتنا والذي يشمل كافة مجالات ونواحي الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والرياضية بشكل يتنافى مع ارادة الشعوب التي ترفض اقامة اي علاقة مع كيان العدو الصهيوني الغاصب ولا تقبل بوجوده على أرض فلسطين.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الخارجية يبحث ونظيره الاماراتي في القضايا السياسية بين البلدين
حملة إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالسعودية
حركة الجهاد الاسلامي تشيد بموقف الوفد الإيراني خلال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي
وزير الخارجية الايراني: سنواصل تطوير العلاقات مع الجوار
خطيب زاده: الفريق المفاوض الإيراني يركز علی رفع العقوبات
مساعد الخارجية الايرانية: مفاوضات اليوم الاول في فيينا كانت بناءة
الرئيس الايراني: مفاوضات فيينا يجب ان تؤدي الى الغاء الحظر
امیر عبداللهیان: جادون في مفاوضات فيينا للوصول الى اتفاق جيد
فلول المنافقين يحتجّون عى الجهود الهادفة لرفع الحظر الامريكي عن الشعب الايراني
إحياءات في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وتأكيد على التمسك بالدولة وعاصمتها القدس
الرئيس عون عرض مع عباس العلاقات اللبنانية - الفلسطينية
المكتب السياسي لحركة أمل: لا اساس للحديث عن مقايضات في الشأن القضائي
لبنان يتسلم الدفعة الثانية من الهبة الصينية لمواجهة تداعيات كورونا
عاصفة قوية تضرب غرب تركيا وتتسبب في سقوط ضحايا وأضرار
حزب الله يباشر بتوزيع المازوت الإيراني المخصص للتدفئة في البقاع
مليونية 30 نوفمبر .. لجان المقاومة في الخرطوم تدعو إلى مظاهرات حاشدة يوم غد الثلاثاء
تشييع فصائلي وحكومي وشعبي حاشد لجثمان القيادي صيام
استشهاد وجرح ستة مواطنين أفارقة بقصف قوى التحالف السعودي على صعدة
تضامناً مع فلسطين ورفضاً لزيارة غانتس.. 27 مدينة مغربية تعتزم الاحتجاج
لجنة الامن القومي: التهديدات ضد ايران ليست واقعية وأي استهداف لطهران سيكون له رد
توقيع عقد إقامة وتشغيل مشروع "الدوحة وينتر وندرلاند" للألعاب الترفيهية والرياضات البحرية
باقري: دخلنا مفاوضات فيينا بارادة جادة لالغاء الحظر الظالم وغير القانوني
من هم اعضاء الفريق الايراني المشارك في مفاوضات الغاء الحظر بفيينا ؟
اجتماع ثلاثي غير رسمي بين إيران وروسيا والصين في فيينا
إيران تعتزم تطوير العلاقات الشاملة مع باكستان
مطلب إيران الحصول على ضمانات صريحة خلال المفاوضات أمر منطقي
وزير الصناعة الايراني يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا
تعزيز العلاقات بين طهران وأنقرة يخدم السلام والاستقرار في المنطقة
بريطانيا و"إسرائيل": سنعمل ليلا ونهارا لمنع تحول إيران لقوة نووية
خمسة جرحى مدنيين بينهم طفل بغارة على مديرية قعطبة بمحافظة الضالع