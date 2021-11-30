خمسة جرحى مدنيين بينهم طفل بغارة على مديرية قعطبة بمحافظة الضالع

أصيب خمسة أشخاص بينهم طفل في مديرية قعطبة بالضالع بغارات لطيران قوى التحالف السعودي على محطة نفطية في المنطقة.

وفقا لما أفادته تابناك_قال مصدر محلي من الضالع، إن خمسة جرحى وصلوا الى هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب، بينهم طفل من أبناء منطقة بيت الشرجي بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع نتيجة قصف جوي من طائرات بدون طيار لمحطة نفطية في المنطقة.

الجرحى الذين تفاوتت خطورة جراحهم بسبب الشظايا هم يوسف محمد مسعد الموضعي (30 عاماً)، والطفل محمد مراد محمد صالح الذواد (11 عاماً)، وعبد الرقيب أحمد سعيد الأسود (20 عاماً)، وعبدالعزيز صالح قايد أحمد العودي (30 عاماً)، ومحمد صالح ناجي مسعد الشرجي ويبلغ من العمر 25 عاماً.

يذكر أن هذا الاستهداف يأتي في إطار التصعيد الأمريكي على الشعب اليمني وجرائم قوى التحالف المستمرة بحق المواطنين على مدى أعوام من العدوان والحصار.