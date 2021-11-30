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افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43

افتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43 في السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ويستمر حتى الخامس من شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.
رمز الخبر: ۶۱۰۴۳
تأريخ النشر: 29 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_يعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

ويتضمن المهرجان الكثير من الأنشطة والفعاليات وكذلك الشراكات ومن بينها الشراكة "نتفليكس"، حيث أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تأسيس شراكة مع منصة "نتفلكس" للمشاركة في أنشطة مكثفة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي ستنطلق في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول، بالشراكة مع مركز السينما العربية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من المهرجان.

وتشمل الأنشطة محاضرتين وحلقة نقاشية وحوار مع خبراء صناعة السينما الدولية، تجري خلالها مناقشات مع ضيوف المهرجان من الجمهور والمحترفين، وتتناول أهم الموضوعات المرتبطة بصناعة الأفلام والمسلسلات.

كما سيتضمن المهرجان المزيد من العروض العالمية والدولية الأولى التي سيقدمها ضمن فعاليات الدورة الـ 43.

ووصل عدد هذه الأفلام إلى 11 فيلمًا طويلاً مقسمًا ما بين 9 أفلام عرض عالمي أول، وفيلمين عرض دولي أول، كما يعرض المهرجان 22 فيلما قصيرا عرض عالمي أول سيتم الإعلان عن تفاصيلهم لاحقا.

هذا وتنوعت الأفلام الطويلة الـ 11 ما بين الأفلام الروائية والوثائقية من مختلف الجنسيات والمدارس السينمائية، وهي مصنفة كالآتي: 4 أفلام ضمن المسابقة الدولية، و5 أفلام ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وفيلما واحدا ضمن العروض الخاصة، وآخر ضمن البانوراما الدولية.

 

         

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