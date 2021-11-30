أهالي السنابس يواصلون اعتصاماتهم للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين

أهالي بلدة السنابس يواصلون اعتصاماتهم أمام الشارع العام للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وتضامنًا مع الاكاديمي عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام لليوم الـ 144 على التوالي.

وفقا لما أفادته تابناك_خرج البحرانيون في بلدة السنابس في اعتصامات أمام الشارع العام للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون النظام البحريني، وتضامنًا مع الاكاديمي عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام لليوم الـ 144 على التوالي.

وحمل المشاركون في الاعتصامات لافتات كُتب على بعضها "أنقذوا سجناء البحرين"، ونطالب بالافراج الفوري عن سجناء الرأي"، و"الرمز عبدالجليل السنكيس في خطر أنقذوه".

ويضرب السنكيس عن الطعام احتجاجاً على المعاملة السيئة التي يتلقّاها في معتقل سجن جو، وللمطالبة بإرجاع البحث الذي عمل عليه لـ 4 سنوات، وتمّت مصادرته من قبل إدارة السجن.

وترفض السلطات الاستجابة لمطلبه بإعادة أبحاثه التي جرت مصادرتها رغم أن الكتاب ليس له محتوى سياسي، بل كان عن التنوّع اللغوي في اللهجات العربية داخل البحرين.

من جهته، يصر الأسير الدكتور السنكيس على عدم إنهاء إضرابه إلا بعد الاستجابة لمطلبه بإنهاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه من قبل الاحتلال.