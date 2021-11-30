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طوكيو تغلق حدودها أمام الأجانب للحد من انتشار "أوميكرون"

السلطات اليابانية تقرر إغلاق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب للحد من انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء
رمز الخبر: ۶۱۰۳۵
تأريخ النشر: 29 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن طوكيو تدرس تعزيز الضوابط على حدودها مع انتشار سلالة أوميكرون من فيروس كورونا والمكتشفة حديثاً في جميع أنحاء العالم.

وفي تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، أضاف كيشيدا: " "سنحظر دخول الأجانب من كل أنحاء العالم اعتبارا من 30 نوفمبر"، لافتاً الى أن الإجراء الجديد سيبدأ سريانه اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وتابع كيشيدا قائلاً: "نحن (نتخذ إجراءات) بسبب إحساس قوي بالأزمة"، مشيراً إلى أن اليابان أغلقت حدودها أمام الأجانب القادمين من تسع دول من بينها جنوب إفريقيا حتى يوم الأحد.

ودفع متحور فيروس كورونا الجديد الذي اكتُشف في جنوب إفريقيا، والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية تسمية "أوميكرون"، عددا من الدول إلى الاستنفار والإسراع باتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة لدرء مخاطر تفشيه.

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