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الإعلامي اللبناني يحيى حرب: تخصيص ستة نواب للمغتربين اللبنانيين فكرة غير مدروسة

رمز الخبر: ۶۱۰۳۰
تأريخ النشر: 29 November 2021

انتقد الاعلامي اللبناني المقيم في بريطانيا، يحيى حرب، بشدة تخصيص القانون اللبناني ستة نواب للمغتربين، يوزعون على القارات الخمسة.

وقال حرب في تصريحات لتابناك، إن "الفكرة غير صحيحة وغير مدروسة"، مشيرا إلى أن الانتخابات تتم على أساس طائفي، ما يضع علامات استفهام على كيفية توزيع المقاعد الستة على الطوائف.

وانتقد الإعلامي اللبناني توزيع المقاعد على القارات، متسائلًا: "هل هناك مشاكل للبنانيين في أوروبا أو مشاكل للبنانيين في أمريكا" حتى ينتخبوا "مندوبا عنهم في البرلمان البناني؟"

وقال حرب إن اللبنانيين المغتربين ينتخبون على أساس لبنانيتهم وليس القارة التي يعيشون فيها، "فنحن ننتخب ممثلين لنا كلبنانيين، فأنا لبناني سواء كنت مقيما في بريطانيا أو في سيراليون أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في دولة عربية، ومصلحتي تحدد بناء لمعايير ومقاييس لبنانية وليس بناء لمحل إقامتي".

ولفت حرب إلى أن هذا القرار غير قابل للتطبيق "فهو يحتاج إلى تعديلات دستورية وتعديلات في القانون ليس لها مجال الآن".

وأردف: "للأسف فإن النواب يغيبون عن العملية التشريعية أربع سنوات ويتفقون قبل الانتخابات بشهر أو بشهرين حيث لا مجال لإحداث أي تغيير".

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