ممثل حركة أمل: الانتخابات فرصة للتغيير في ظل ما تمر به البلاد من أزمة حكم ونظام

أكد ممثل حركة أمل في لندن، حسين خليل، أن مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة "ضرورة من أجل محافظة المغترب على التواصل مع وطنه الأم وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني"، إضافة إلى اختيار المغتربين لممثلي الشعب كسائر المواطنين.

وأكد خليل في حديث لتابناك، أن حركة أمل "تعمل دائمًا على أن تكون الانتخابات فرصة تجديد للتغيير نحو الأفضل في السياسة اللبنانية، وخاصة مع ما تمر به البلاد من أزمة حكم ونظام".

وشدّد ممثل حركة أمل على التمسك بالقانون الانتخابي المقر عام 2017 مع التعديلات التي أُقرّت حديثًا، وقال: "نحن لا نرى غير هذا القانون كأساس لإجراء الانتخابات النيابية في الوقت الحالي".