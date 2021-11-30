اجتماع ثلاثي غير رسمي بين إيران وروسيا والصين في فيينا

و قال ميخائيل أوليانوف ، ممثل روسيا في المحادثات النووية ، إن الدول الثلاث ، إيران وروسيا والصين ، عقدت اجتماعا ثلاثيا غير رسمي في فيينا يوم الأحد.

وكتب اوليانوف في رسالة على تويتر "أجرت الصين وإيران وروسيا اليوم مشاورات ثلاثية غير رسمية استعدادا للاستئناف الرسمي لمحادثات فيينا غدا الاثنين في 29 نوفمبر ".

وأضاف أوليانوف أن "تبادل وجهات النظر كان مفيدا في فهم موقف إيران الحالي من المفاوضات".

ويأتي الاجتماع في وقت أفادت بعض وسائل الإعلام بأن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري أعرب في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز اليوم عن موقفه قبل بدء المحادثات.

وصرح مساعد وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ورئيس فريق التفاوض في مقال نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن إيران وفي الوقت التي تبدي استعدادها للتعاون واتخاذ إجراءات متبادلة ضد أي لفتة خيرية من الطرفين ، فهي مستعدة كذلك لاتخاذ رد مناسب لاي ضغوط من المجتمع الدولي ضد الجمهورية الإسلامية.