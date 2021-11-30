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بريطانيا و"إسرائيل": سنعمل ليلا ونهارا لمنع تحول إيران لقوة نووية

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ونظيرها الإسرائيلي يائير لابيد ، يوم الأحد ، إن بريطانيا و " إسرائيل " ستعملان ليلا ونهارا للحيلولة دون أن تصبح إيران قوة نووية .
رمز الخبر: ۶۱۰۲۶
تأريخ النشر: 29 November 2021

وزعما الوزيران على أن "الوقت يمر، مما يزيد من ضرورة التعاون الوثيق مع شركائنا وأصدقائنا لإحباط طموحات طهران".
وتوجه وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائير لابيد إلى أوروبا الأحد، لإجراء محادثات مع القادة البريطانيين والفرنسيين قبل الاستئناف المرتقب لمحادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
ومن المقرر أن يلتقي يائير لابيد الاثنين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فضلا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الثلاثاء.
وتشارك في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي كل من إيران والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بشكل مباشر، فيما يشارك وفد أميركي بشكل غير مباشر في المحادثات التي تستضيفها العاصمة النمساوية.
المصدر: وكالات

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