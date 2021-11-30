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مطلب إيران الحصول على ضمانات صريحة خلال المفاوضات أمر منطقي

وختم السفير الايراني في برازيليا، مدونته بان "الامر في غاية الشرعية والحكمة، ان تطالب ايران باتخاذ اجراءات وتقديم ضمانات صريحة واساسية خلال المفاوضات".
رمز الخبر: ۶۱۰۲۴
تأريخ النشر: 29 November 2021

اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى البرازيل "حسين قريبي" : ان مطلب ايران للحصول على ضمانات صريحة واساسية خلال المفاوضات (بفيينا)، امر مشروع ومنطقي بامتياز.

وفي مدونة على حسابه بموقع انستغرام، اليوم، ردّ قريبي على تقرير وكالة رويترز للانباء؛ قائلا : ان اقل معايير العمل الصحافي المنصف، يقتضي الاشارة الى تداعيات انتهاك امريكا السافر للتعهدات المدرجة في اتفاق 2015، بالنسبة لايران.

وختم السفير الايراني في برازيليا، مدونته بان "الامر في غاية الشرعية والحكمة، ان تطالب ايران باتخاذ اجراءات وتقديم ضمانات صريحة واساسية خلال المفاوضات".

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