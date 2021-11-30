توقيع اتفاقية ثلاثية لتبادل الغاز بين إيران وتركمانستان وأذربيجان

تم مساء يوم الاحد في عشق اباد التوقيع على اتفاقية ثلاثية لتبادل الغاز من تركمانستان إلى جمهورية أذربيجان عبرأراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بحضور الرئيسين الايراني والاذربيجاني.

وقعت ايران واذربيجان وتركمانستان على اتفاقية ثلاثية بشان تبادل الغاز عبر أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بحضور الرئيسين الايراني والاذربيجاني.

ویذکر انه تم مساء يوم الاحد في عشق اباد التوقيع على اتفاقية ثلاثية لتبادل الغاز من تركمانستان إلى جمهورية أذربيجان عبرأراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بحضور الرئيسين الايراني والاذربيجاني.

وتنص الاتفاقية التي وقعها وزيرا النفط الايراني والاذربيجاني بعد انتهاء الاجتماع الثنائي بين آية الله إبراهيم رئيسي وإلهام علييف ، على نقل ما بين 1.5 مليار إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنويا من تركمانستان إلى جمهورية أذربيجان عبر اراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية .