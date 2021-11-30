مباحثات ايرانية - اوزبكية تتناول تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

واعتبر شوكت ميرضيائيف القدرات الاقتصادية والتبادل بين البلدين بانها أرضية مناسبة لتنمية العلاقات الثنائية داعيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي خلال لقائه بنظيره الاوزبكي "شوكت ميرضيائيف" اليوم الاحد استعداد ايران لتعزيز علاقاتها مع أوزبكستان في كافة المجالات منها الاقتصاد و النقل و الطاقة و مكافحة الارهاب في المنطقة.

واعتبر آية الله ابراهيم رئيسي في اللقاء الذي جرى على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" ،ان امكانيات البلدان الاقليمية لمنظمة "ايكو" تعد فرصة مناسبة لتعزيز العلاقات بين هذه البلدان مؤكدا " في الظروف الراهنة للعالم فان التعاون بين دول المنطقة من شانه ان يؤدي الى تحويل العديد من التهديدات الي الفرص وان التواجد الفاعل لدول المنطقة سيحول دون تدخل الدول الاجنبية.

واشار آية الله رئيسي الىاهمية تعزيز العلاقات مع أوزبكستان لافتا الى حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين و قال: علي وزيري الخارجية الايراني و الاوزبكي رسم خارطة طريق لتعاون طويل الامد .

وأكد الرئيسان الايراني و الاوزبكي علي ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تضم فيها كافة القوميات و الاطياف و الفئات الافغانية وايضا استتاب الامن والسلام في هذا البلد.

من جانبه اشاد الرئيس الاوزبكي في اللقاء بتوجه ايران الفاعل في المنطقة وقال : ان السلام و الاستقرار في هذه المنطقة يتحقق بمشاركة الدول الاقليمية و أوزبكستان ترحب بأي نوع من التعاون مع ايران.

واعتبر شوكت ميرضيائيف القدرات الاقتصادية والتبادل بين البلدين بانها أرضية مناسبة لتنمية العلاقات الثنائية داعيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.