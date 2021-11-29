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طهران وبغداد تتفقان على ملاحقة المتورطين في جریمة اغتیال الشهیدين سلیماني والمهندس

أصدرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق بيان رسميا للاجتماع الأول للجنة المشتركة بین البلدین بشأن التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي استهدف الشهيد القائد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما.
رمز الخبر: ۶۱۰۱۳
تأريخ النشر: 28 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك _اصدرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق بيان رسميا للاجتماع الأول للجنة المشتركة بین البلدین بشأن التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي استهدف قائد قوة القدس الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما.

وجاء في البيان: "عطفا للتفاهمات التي تم التوصل الیها بین المجلس القضاء الاعلی في جمهوریة العراق والسلطة القضائیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، في 10 شباط/فبرایر 2021 المیلادي، خلال زیارة رئیس السلطة القضائیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة آنذاك الی العراق، عقد الاجتماع الاول لهذه اللجنة برئاسة السید مسلم متعب رئیس هیئة الاشراف القضائي في العراق وسید مصطفی سید اشرفي نائب المدعي العام لطهران والمشرف علی النیابة العامة المختصة بالقضایا الدولیة بتاریخ 24 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في بغداد وفي هذا الاجتماع تم الاتفاق على ما یلي:

في اطار التحقیق العیني لارادة وعزم الحكومتین في جمهوریة العراق والجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لتشكیل لجنة مشترکة للتحقیق في الهجمة الارهابیة علی الشهید الفریق قاسم سلیماني والشهید ابو مهدي المهندس ومرافقیهما وبهدف التعاون الثنائي لاجراء تحقیقات مشترکة في الجریمة المذکورة التي ارتكبت في 3 كانون الأول/ینایر 2020 خلال زیارة الشهید الفریق سلیماني الرسمیة للعراق بدعوة من حكومة جمهوریة العراق، وادانة هذه الجریمة باعتبارها جریمة جادة، وانتهاکا للسیادة الوطنیة لجمهوریة العراق، وانتهاکا للقانون الدولي وحقوق الانسان، والتأکید علی ضرورة التصدي لعدم إفلات مرتكبي هذه الجریمة الدولیة من العقاب وضرورة اقامة العدل ضد مرتكبیها، تبادل الجانبان المعلومات حول مسار الاجراءات بخصوص الملفات القضائیة في البلدین حول هذه الجریمة.

وتقرر في نهایة هذه الجولة من الاجتماع ما یلي:
1- اتخاذ کافة الاجراءات القضائیة والقانونیة الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذین والعناصر المتورطة في جریمة اغتیال الشهید الفریق سلیماني والشهید ابو مهدي المهندس ومرافقیهما خاصة المنفذین والعناصر الامریكیین الضالعین بالحادث.

2- مواصلة والتعزیز التعاون الثنائي لاستكمال التحقیقات القضائیة الجاریة في البلدین.

3- استخدام جمیع الامكانیات والطاقات المتاحة لتوفیر واستکمال المعلومات المطلوبة وفقا لـ"اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي في القضایا الجنائیة بین حكومة جمهوریة العراق والجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وکذلك الإنابات القضائیة المتخذة".

4- یستمر عمل لجنة التحقیق المشترکة في اقرب وقت ممكن في البلدین حتی التأکد من استكمال المعلومات المطلوبة للتحقیقات القضائیة.

5- تعقد الجولة الثانیة لاجتماع اللجنة المشترکة خلال الاشهر القادم في طهران".

 

         

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