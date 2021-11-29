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صحة غزة حول المتحور أوميكرون: سنتخذ إجراءات احترازية وسنشدد متابعة العائدين للقطاع

أكدت وزارة الصحة لفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، أنها بصدد اتخاذ إجراءات احترازية خلال الايام القادمة لمنع تفشي المتحور "أوميكرون" كورونا الجديد.
رمز الخبر: ۶۱۰۱۰
تأريخ النشر: 28 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_قال مدير عام الرعاية الأولية في الوزارة د. مجدي ضهير خلال مؤتمر صحفي بغزة، ظهر اليوم :" إن سلالة كورونا الجديدة تنتشر بسرعة كبيرة جداً، ومنظمة الصحة العالمية تقدر أن سرعة انتشارها 500% ضعف السلالات السابقة".

وأضاف :"سلالة أوميكرون الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا انتشرت بشكل كبير جدا، وما يميزها وجود تغير كبير في عدد البروتينات، وهو تغير كبير مقارنة بالسلالات السابقة"، مؤكداً أن السلالة الحالية لم يثبت حتى اللحظة أنها تتجاوز اللقاحات الموجودة.

وأوضح ضهير أن الحالة الوبائية في غزة مستقرة بعد الخروج من الموجة الثالثة والتي نجحنا في تجاوزها بنجاح منقطع النظير، لافتا إلى أن الوزارة ستعظم جهوزية المشافي بتوفير عدد كافي من الأجهزة والطواقم المدربة والألبسة الواقية وكل الإجراءات الوقائية المطلوبة ورفع نسبة تشخيص السلالة الجديدة والسلالات السابقة

وأشار إلى أن إجراءات السلامة سيتم تشديدها للعائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وحاجز "ايرز" خاصة العائدين من الدول المصنفة حمراء من السلالة الجديدة، موضحاً بأن الوزارة ستبدأ في حملة مكثفة ابتداء من الغد لاستنفار كل طاقاتها لزيادة نسبة المطعمين وتسيير حملات ميدانية في الشوارع لإعطاء التطعيم وللوصول لكل إنسان في القطاع.

وأكد ضهير أن الوزرة ستبدأ من يوم غداً الإثنين توسيع الفئة المستهدفة لتلقي لقاحات كورونا لتشمل أعمار من 12 - 15 سنة، مطالبا المواطنين بضرورة العودة إلى إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد وارتداء الكمامات واستخدام أدوات التعقيم.

ولفت مدير عام الرعاية الأولية إلى أن القطاع أمامنا مرحلة حرجة في الأيام والأسابيع القادمة وننتظر معلومات أكيدة من منظمة الصحة العالمية حول السلالة الجديدة، مشيراً إلى أن سلالة كورونا الجديدة تنتشر بسرعة كبيرة جداً، ومنظمة الصحة العالمية تقدر أن سرعة انتشارها 500% ضعف السلالات السابقة

وأوضح أن سلالة أوميكرون الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا انتشرت بشكل كبير جدا، وما يميزها وجود تغير كبير في عدد البروتينات، وهو تغير كبير مقارنة بالسلالات السابقة، مجدداً تأكيده أن الحالة الوبائية في غزة مستقرة بعد الخروج من الموجة الثالثة والتي نجحنا في تجاوزها بنجاح منقطع النظير، حسب قوله.

 

         

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