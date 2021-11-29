ولي العهد يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التنسيق الثنائي والعلاقات المشتركة

أكد ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة أن العلاقات التي تجمع البحرين وباكستان مستمرةٌ في النمو على كافة الصعد، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الثنائي بما ينعكس على مسار تقدم العلاقات المشتركة نحو مزيدٍ من النماء والازدهار للبلدين والشعبين.

وفقا لما أفادته تابناك_جاء ذلك لدى لقاء آل خليفة مع محمد أيوب سفير باكستان في البحرين بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة، حيث تمنى له التوفيق في أداء مهامه بما يصب في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين ويسهم في تحقيق التطلعات المنشودة، منوهًا بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات

وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب سفير باكستان عن شكره بالدفع بمسار العلاقات البحرينية الباكستانية نحو مزيدٍ من التطور، مؤكداً حرصه على مواصلة دعم التعاون الثنائي بما يحقق التطلعات المنشودة للبلدين والشعبين الشقيقين.