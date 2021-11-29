استشهاد 5 من قوات البيشمركة في هجوم لداعش وبارزاني يدعو لمواجهة تهديدات التنظيم الارهابي

استشهد 5 من قوات البيشمركة وأصيب 4 آخرون، في الهجوم الذي شنه مسلحو داعش الارهابي على منطقة كولجو التابعة لكرميان في محافظة ديالى، ليلة أمس.

وفقا لما أفادته تابناك_من جهته، وجه رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور بارزاني، اليوم الأحد، قوات "البيشمركة" بالتأهب لوضع حد لتهديدات مسلحي "داعش" الإرهابي.

وقال بارزاني في بيان: "شعرت بحزن عميق لنبأ استشهاد كوكبة من البيشمركة الليلة الماضية في منطقة كولجو".

وأضاف أنه حذر مرارا من مخاطر مسلحي "داعش" وإعادة تنظيم صفوفهم بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وأوضح أن "داعش" يستغل الثغرات الأمنية في تلك المناطق، وأصبحوا يشكلون تهديدا جديا على أمن المنطقة وسكانها".

وقام مسلحون من داعش أمس السبت "في تمام الساعة 10:15 مساء بشن هجوم على قوات البيشمركة، ما أدّى الى اصابة 4 عناصر من البيشمركة وانفجار عبوة ناسفة بأحد السيارات التابعة لها" وفق ما افاد به القيادي في اللواء الخامس بالبيشمركة المقدم مريوان آزاد.

وبحسب المعلومات، إن العناصر الخمسة الذين استشهدوا كانوا داخل السيارة التي انفجرت فيها العبوة الناسفة.

أما المصابين الأربعة الآخرين، تمت اصابتهم بقناصات مسلحي التنظيم الارهابي، إلى جانب سائق عربة الهمر التي انفجرت فيها العبوة الناسفة، حيث تمكن من النجاة وتم نقله الى المستشفى لتلقّي العلاج.

وعقب وقوع الهجوم مساء أمس السبت، أعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان إحباطها لهجوم "جبان" على قواتها.

وقالت الوزارة في بيان، إن "إرهابيي داعش تعرضوا في هجوم جبان لنقطة عسكرية تابعة للواء الخامس في البيشمركة بمنطقة تپکی (کەلان) ضمن حدود كولجو في كرميان"، مضيفة ان الهجوم اسفر عن "إصابة 4 عناصر من البيشمركة".

وأكدت الوزارة في البيان ان قواتها "ردّت على الهجوم بقوة وتمكنت من دحر الإرهابيين"، مردفة بأن "الوضع تحت سيطرة قوات البيشمركة الآن".