لجان المقاومة تحذر الاحتلال عبر تابناك من تبعات إقتحامه للمسجد الابراهيمي

أكدت لجان المقاومة الشعبية أن "عزم رئيس الاحتلال الصهيوني على زيارة الحرم الابراهيمي واقتحامه هو عدوان جديد على شعبنا وامتنا".

وفي تصريح لتابناك أكد القيادي في لجان المقاومة الشعبية محمد البريم على أن "المقاومة تحذر من اقتحام الحرم الابراهيمي وتدنيسه"،مؤكدا أن "حرمة المساجد واحدة وعلى العدو ان يعرف ان تبعات هذا الاقتحام ستكون وخيمة وسيكون للمقاومة موقفا تجاه هذا التصرف".

*لجان المقاومة: إيران استطاعت إختراق الموقف الدولي نتيجة ثباتها على مواقفها

أكدت لجان المقاومة الشعبية ان "إيران تدير ملف مفاوضات فيننا بحنكة وحكمة ونفس طويل، واستطاعت ان تخترق الموقف الدولي نتيجة عزمها وثباتها على مواقفها".

وأكد القيادي في لجان المقاومة الشعبية محمد البريم أن "إيران دولة قوية ومهمة جدا في المنطقة وتستطيع أن تأخذ ما تريده وبالتالي العالم سيرضخ لايران التي واصلت تعزيز قوتها ومكانتها على المستوى الدولي عبر قيادتها الحكيمة وعبر ادارتها للصراع".

وأكمل قالا: "ايران دولة قوية وتستطيع اختراق الموقف الدولي وتستطيع جعل العالم ينصاع الى شروطها التي لطالما تمسكت بها على مدار عقود من الزمن".