النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۱مشاهدات
‍ پ

لجان المقاومة تحذر الاحتلال عبر تابناك من تبعات إقتحامه للمسجد الابراهيمي

رمز الخبر: ۶۰۹۹۸
تأريخ النشر: 28 November 2021

أكدت لجان المقاومة الشعبية أن "عزم رئيس الاحتلال الصهيوني على زيارة الحرم الابراهيمي واقتحامه هو عدوان جديد على شعبنا وامتنا".

وفي تصريح لتابناك أكد القيادي في لجان المقاومة الشعبية محمد البريم على أن "المقاومة تحذر من اقتحام الحرم الابراهيمي وتدنيسه"،مؤكدا أن "حرمة المساجد واحدة وعلى العدو ان يعرف ان تبعات هذا الاقتحام ستكون وخيمة وسيكون للمقاومة موقفا تجاه هذا التصرف".

*لجان المقاومة: إيران استطاعت إختراق الموقف الدولي نتيجة ثباتها على مواقفها

أكدت لجان المقاومة الشعبية ان "إيران تدير ملف مفاوضات فيننا بحنكة وحكمة ونفس طويل، واستطاعت ان تخترق الموقف الدولي نتيجة عزمها وثباتها على مواقفها".

وأكد القيادي في لجان المقاومة الشعبية محمد البريم أن "إيران دولة قوية ومهمة جدا في المنطقة وتستطيع أن تأخذ ما تريده وبالتالي العالم سيرضخ لايران التي واصلت تعزيز قوتها ومكانتها على المستوى الدولي عبر قيادتها الحكيمة وعبر ادارتها للصراع".

وأكمل قالا: "ايران دولة قوية وتستطيع اختراق الموقف الدولي وتستطيع جعل العالم ينصاع الى شروطها التي لطالما تمسكت بها على مدار عقود من الزمن".

 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
باسيل: نريد أن يكون لنا اصدقاء في العالم لا ان نكون ازلاما لأحد
عناصر من شرطة الاحتلال يقمعون وقفة تضامنية مع طلبة اللبن الشرقية في نابلس
طهران وبغداد تتفقان على ملاحقة المتورطين في جریمة اغتیال الشهیدين سلیماني والمهندس
الصحف تعتبر نسبة مشاركة الجزائريين في الانتخابات المحلية دون المستوى
الشيخ الخزعلي يتحدث عن سبب مشكلات العراق الحالية ويحذر من الأسوأ
صحة غزة حول المتحور أوميكرون: سنتخذ إجراءات احترازية وسنشدد متابعة العائدين للقطاع
النائب فضل الله: القضاء في لبنان مصاب بخلل كبير جداً
ولي العهد يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التنسيق الثنائي والعلاقات المشتركة
وصول شحنة تحتوي على نحو 4 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" إلى البلاد
انتخابات نقابلة الصيادلية تسفر عن فوز تجمع "نقابتي سندي"
الرئيس الصهيوني يقتحم الحرم الإبراهيمي وسط إجراءات عسكرية مشددة
استشهاد 5 من قوات البيشمركة في هجوم لداعش وبارزاني يدعو لمواجهة تهديدات التنظيم الارهابي
حالة من الجمود في الاقتصاد اللبناني بعد تدهور قيمة العملة الوطنية
فتح: الاتفاقيات بين "إسرائيل" والمغرب طعنة للقدس التي يرأس الملك محمد السادس لجنتها
رئيس حكومة الاحتلال يتحدث عن تطور عسكري وأمني مع المغرب يشمل الاستخبارات الحربية
الرئيس عون في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لانهاء معاناتهم عبر اعادة الحق لأصحابه
السيد نصر الله: ما دام لبنان بدائرة التهديد الاسرائيلي فنحن في قلب معركة الاستقلال والسيادة
دبلوماسي كرواتي يدعو اليونسكو لتسجيل يوم خاص للفيلسوف والطبيب الايراني ابن سينا
الذكرى السنوية الاولى لاغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع الايرانية
الشيخ قاسم: سقوط الاحتلال في فلسطين مسألة وقت
عناصر من شرطة الاحتلال يقمعون وقفة تضامنية مع طلبة اللبن الشرقية في نابلس
بالصورة: إزاحة الستار عن غواصة "بعثت" بمناسبة يوم القوات البحرية
إيران ... تحرير القدس وفلسطين أولاً
مسؤول: التجارة الخارجية الايرانية حققت 63.1 مليار دولار في غضون 8 اشهر
وزير خارجية اوزبكستان يؤكد ضرورة رسم خارطة طريق للتعاون مع ايران
سفير دمشق في موسكو: وتعاون طهران وموسكو في سوريا حقق الكثير من الانجازات
القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا عالميًا للإعلان عن كافة تفاصيل "إيديكس 2021" في دورته الـ2
بعد ثلاثة أشهر.. إنتاج إيران من النفط يبلغ 4 ملايين برميل يومياً
نيويورك تايمز: جرائم القتل بواشنطن تبلغ أعلى مستوى لها منذ عام 2003
طلال أرسلان: وقوف إيران إلى جانب لبنان في محنته ليس بجديد