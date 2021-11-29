الجهاد الاسلامي: سياسة الاحتلال في اقتحام المقدسات لا يمكن ان تمر

أكد حركة الجهاد الاسلامي أن "الخطوة التي يريد الكيان الصهيوني تنفيذها بإقتحام الحرم الابراهيمي هي تكملة للمشوار الصهيوني في تهويد المقدسات الفلسطينية، وهي تكملة للعدو الاسرائيلي في اقتحامات المستوطنين التي تجري في المسجد الاقصى لتغيير الواقع".

وفي تصريح لتابناك، أكد المتحدث بإسم الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية طارق عز الدين أن " اقتحام الحرم لا يمكن تمريره ولا يمكن ان نقبل بتهويد المقدسات وفرض سياسة الامر الوقع، فالارث الفلسطيني يجب المحافظة عليه وعلينا حمايته بالدم".

وتابع: "خطوة الاحتلال الاسرائيلي خطوة خطيرة جدا، وسياسة الاحتلال في اقتحام المقدسات الفلسطينية لا يمكن ان تمر، فشعبنا سيبقى في المرصاد وأهلنا لن يمرروا يوم اقتحام الحرم الابراهيمي".