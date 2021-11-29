الكاظمي يلتقي عوائل شهداء حادثة قرية الرشاد في محافظة ديالى

إستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عوائل ضحايا حادثة قرية الرشاد في محافظة ديالى.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ،وصل تابناك نسخة منه، أنه "استقبل عوائل شهداء حادثة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي شهدته قرية الرشاد في محافظة ديالى الشهر الماضي".

وأشاد الكاظمي بـ"صبر العوائل وحكمة ذوي الشهداء، وإخمادهم للفتنة الطائفية، من أجل تفويت الفرصة على الأيادي الإجرامية التي تحاول العبث بأمن ديالى وأهلها الكرماء".

وعبّر عن "اعتزازه وتقديره لمواقف جميع أهالي المقدادية الذين تضامنوا مع أهالي الشهداء بموقف مشرّف، يعبر عن تلاحم أهالي المحافظة وعمق الصلات بينهم".

وأشار البيان إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، الأجهزة الأمنية، بالمتابعة الحثيثة للتحقيقات من أجل التوصل إلى النتائج واستكمالها، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، لينالوا القصاص العادل".