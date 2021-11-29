السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: نسبة المشاركة في الإنتخابات المحلية بلغت 35.97%

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، أنّ نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات المحلية التي جرت، أمس السبت، بلغت 35.97%.

وفقا لما أفادته تابناك_وأوضح شرفي، أنّ عدد المصوتين في الانتخابات تجاوز 8 ملايين و500 ألف في الانتخابات البلدية، وأكثر من 8 ملايين في الانتخابات الولائية من أصل كتلة انتخابية تقدر بـ23 مليون و717 ألفاً و479 صوتاً.

كما رجّح شرفي الإعلان عن النتائج الأولية خلال هذا الأسبوع.

وكانت الجزائر، قد أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية والولائية، عند الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي، من دون الحاجة إلى تمديد عمليات الاقتراع.

وخلال إدلائه بصوته، صباح أمس، أكّد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنّه إن كانت هناك رسالة توجّهها الجزائر إلى العالم، من خلال انتخابات تجديد المجالس المحلية والولائية، الجارية اليوم، فهي أننا "سنبني دولة قوية اقتصادياً في كنف الديمقراطية والحريّات".

يُشار إلى أنّ الجزائر شهدت في حزيران/يونيو الماضي، انتخاباتٍ تشريعية، فاقت نسبة المُشاركة فيها 30% بعد أن تمّ تمديد فترة الاقتراع.