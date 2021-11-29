النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

اقتحام مرتقب للحرم الإبراهيمي من قبل رئيس كيان الاحتلال وحماس تحذر وتدعو للتصدي

يعتزم رئيس كيان الإحتلال الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ اليوم الأحد، اقتحام الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، في الضفة الغربية المحتلة، ​للمشاركة في الاحتفال بما يُسمى "عيد الأنوار" اليهودي.
رمز الخبر: ۶۰۹۸۵
تأريخ النشر: 28 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_أثار قرار الاقتحام غضب الفلسطيين لاسيما الفصائل إذ دعت حركة حماس، إلى التصدي للزيارة المرتقبة التي تشكل "استفزازاً لمشاعر الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لحرمة المسجد الإبراهيمي" كما عبّر القيادي بحماس إسماعيل رضوان.

وحمّل رضوان، كيان الاحتلال "كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الاعتداء"، داعياً الفلسطينيين في الخليل والضفة الغربية إلى التصدي له ومواجهته.

وأضاف، "المسجد الإبراهيمي وحائط البراق والمسجد الأقصى ملك إسلامي، ولن يفلح الاحتلال في قلب الحقائق وفرض وقائع جديدة على الأرض".

هذا واستنكر تجمع "شباب ضد الاستيطان" نية هيرتسوغ "اقتحام الخليل ومشاركة المستوطنين في إنارة (حانوكا) عيد الأنوار في المسجد الإبراهيمي".

وقال مؤسس "شباب ضد الاستيطان"، عيسى عمرو، "إن هذا الاقتحام يعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ويعبر عن توجه دولة الاحتلال في دعم المستوطنين المتطرفين في أعيادهم في الخليل، ويعبر عن شخصية وآيدلوجية رئيس دولة الاحتلال بالكذب على المجتمع الدولي أنه رجل سلام، وفي الوقت نفسه يعمل على مساعدة ودعم المستوطنين المتطرفين في الخليل".

من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية قرار هرتسوغ إشعال الشمعة الأولى لعيد "الأنوار" اليهودي في الحرم الإبراهيمي في الخليل، اليوم الأحد.

وأصدرت الخارجية الفلسطينية بياناً عشية زيارة هرتسوغ، قالت فيه إنها تدين بشدة توجه هرتسوغ للقيام بزيارة مستوطنات الخليل للمشاركة في احتفال "عيد الأنوار"، ونيته إضاءة شمعة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف وباحاته "في خطوة استفزازية مرفوضة".

كما حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، من الاقتحام مؤكدا أن هذا الاقتحام إمعان من جانب "إسرائيل" في العدوانية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني، وإمعان في استفزاز مشاعر الفلسطينيين بل مشاعر الملايين من العرب والمسلمين الذين يقيمون وزنا لمسجد عظيم مقدس مثل المسجد الإبراهيمي.

وأوضح الهباش أن هذا يأتي في سياق السياسة الإسرائيلية العدوانية القائمة على الاستيطان، وهو أيضا استمرار للتنكر لأي احتمال لتحقيق سلام قائم على العدل والشرعية الدولية.


         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
باسيل: نريد أن يكون لنا اصدقاء في العالم لا ان نكون ازلاما لأحد
عناصر من شرطة الاحتلال يقمعون وقفة تضامنية مع طلبة اللبن الشرقية في نابلس
طهران وبغداد تتفقان على ملاحقة المتورطين في جریمة اغتیال الشهیدين سلیماني والمهندس
الصحف تعتبر نسبة مشاركة الجزائريين في الانتخابات المحلية دون المستوى
الشيخ الخزعلي يتحدث عن سبب مشكلات العراق الحالية ويحذر من الأسوأ
صحة غزة حول المتحور أوميكرون: سنتخذ إجراءات احترازية وسنشدد متابعة العائدين للقطاع
النائب فضل الله: القضاء في لبنان مصاب بخلل كبير جداً
ولي العهد يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التنسيق الثنائي والعلاقات المشتركة
وصول شحنة تحتوي على نحو 4 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" إلى البلاد
انتخابات نقابلة الصيادلية تسفر عن فوز تجمع "نقابتي سندي"
الرئيس الصهيوني يقتحم الحرم الإبراهيمي وسط إجراءات عسكرية مشددة
استشهاد 5 من قوات البيشمركة في هجوم لداعش وبارزاني يدعو لمواجهة تهديدات التنظيم الارهابي
حالة من الجمود في الاقتصاد اللبناني بعد تدهور قيمة العملة الوطنية
فتح: الاتفاقيات بين "إسرائيل" والمغرب طعنة للقدس التي يرأس الملك محمد السادس لجنتها
رئيس حكومة الاحتلال يتحدث عن تطور عسكري وأمني مع المغرب يشمل الاستخبارات الحربية
الرئيس عون في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لانهاء معاناتهم عبر اعادة الحق لأصحابه
السيد نصر الله: ما دام لبنان بدائرة التهديد الاسرائيلي فنحن في قلب معركة الاستقلال والسيادة
دبلوماسي كرواتي يدعو اليونسكو لتسجيل يوم خاص للفيلسوف والطبيب الايراني ابن سينا
الذكرى السنوية الاولى لاغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع الايرانية
الشيخ قاسم: سقوط الاحتلال في فلسطين مسألة وقت
عناصر من شرطة الاحتلال يقمعون وقفة تضامنية مع طلبة اللبن الشرقية في نابلس
بالصورة: إزاحة الستار عن غواصة "بعثت" بمناسبة يوم القوات البحرية
إيران ... تحرير القدس وفلسطين أولاً
مسؤول: التجارة الخارجية الايرانية حققت 63.1 مليار دولار في غضون 8 اشهر
وزير خارجية اوزبكستان يؤكد ضرورة رسم خارطة طريق للتعاون مع ايران
سفير دمشق في موسكو: وتعاون طهران وموسكو في سوريا حقق الكثير من الانجازات
القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا عالميًا للإعلان عن كافة تفاصيل "إيديكس 2021" في دورته الـ2
بعد ثلاثة أشهر.. إنتاج إيران من النفط يبلغ 4 ملايين برميل يومياً
نيويورك تايمز: جرائم القتل بواشنطن تبلغ أعلى مستوى لها منذ عام 2003
طلال أرسلان: وقوف إيران إلى جانب لبنان في محنته ليس بجديد