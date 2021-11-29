عاصفة أروين تقتل شخصين وتقطع الكهرباء عن الآلاف في مناطق عديدة

لقي ما لا يقل عن شخصين حتفهما، وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان، مع اجتياح العاصفة "أروين" مناطق عديدة بالمملكة المتحدة، مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى نحو 160 كيلومتراً في الساعة.

وفقا لما أفادته تابناك_وقالت الشرطة، في بيان، إن شخصاً لقي حتفه بمقاطعة أنتريم في إيرلندا الشمالية، عندما سقطت إحدى الأشجار على سيارته مساء أول من أمس.

وأضافت الشرطة أن رجلاً آخر لقي حتفه في كامبريا، شمال غرب إنجلترا، جراء سقوط شجرة عليه.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن رياحاً سرعتها نحو 157 كيلومتراً في الساعة هبت على بريزلي وود في نورثمبرلاند شمال شرق إنجلترا.

وأكد في تغريدة أن "العديد من الطرق مازالت مغلقة، لذا يرجى التنقل فقط عند الضرورة القصوى"».

وقالت شركة توزيع الكهرباء "نورذرن باورجريد"، إن أكثر من 100 ألف مشترك عانوا انقطاع التيار.