بعد ثلاثة أشهر.. إنتاج إيران من النفط يبلغ 4 ملايين برميل يومياً

إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فإن طاقة التكرير في البلاد والقدرة التصديرية للبلاد ستضاعف 1.5 مرة مقارنة بمرحلة قبل العقوبات.

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر، ان إنتاج إيران من النفط سيبلغ 4 ملايين برميل يومياً بعد ثلاثة أشهر.

وقال محسن خجسته مهر في مؤتمر صحفي، بناء على الخطط الموضوعة، ستصل قدرة إنتاج الغاز في البلاد إلى مليار ونصف متر مكعب في اليوم في السنوات العشر المقبلة وقدرة انتاج النفط الخام ستصل الى 5 ملايين برميل يوميا. ولتحقيق هذه الخطة هناك حاجة الى الاستثمار بقيمة 90 مليار دولار في قطاع النفط وكذلك الاستثمار بقيمة 70 مليار دولار في تطوير حقول الغاز.

وأضاف: إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فإن طاقة التكرير في البلاد والقدرة التصديرية للبلاد ستضاعف 1.5 مرة مقارنة بمرحلة قبل العقوبات.

وتابع، أعدنا حزماً استثمارية متنوعة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في النفط والغاز، وقال، نرحب بالاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز دون عقوبات ودون شروط.