الرئيس الايراني يصل الى عشق اباد

ومن المقرر ان يلتقي آية الله رئيسي مع نظرائه المشاركين في القمة لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعميقها.

وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية ليل السبت الى عشق آباد لحضور القمة ال15 للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) ، حيث كان في استقباله الرئيس التركمانستاني في ارض المطار.

وحظى رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله ابراهيم رئيسي والوفد الرفيع المستوى المرافق له باستقبال الرئيس التركمانستاني "قربان قلي بردي محمد اوف" في مطار عشق اباد .

وتستضيف تركمانستان القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي في عشق آباد يوم غد الاحد 28 نوفمبر.

وسيلقي رئيس الجمهورية في قمة منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو ) كلمة يشرح فيها مواقف ومقترحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشان تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية سيما إزالة العقبات و تعزيز مستوى التعاون والتبادل الاقتصادية بين دول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو).

ومن المقرر ان يلتقي آية الله رئيسي مع نظرائه المشاركين في القمة لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعميقها.

ويتألف اعضاء منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو ) كلا من : الجمهورية الإسلامية الايرانية وتركمانستان وتركيا وباكستان وأفغانستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وجمهورية أذربيجان.