النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۰مشاهدات
‍ پ

آية الله رئيسي يؤكد حرص ايران على تعزيز التعاون مع دول المنطقة

وتطلع رئيس الجمهورية، بان تحقق هذه الزيارة نتائج ايجابية على صعيدي التعاون الثنائي والاقليمي للجمهورية الاسلامية الايرانية.
رمز الخبر: ۶۰۹۵۵
تأريخ النشر: 28 November 2021

اكد رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي حرص الجمهورية الاسلامية الايرانية على تعزيز التعاون مع دول الجوار والبلدان الاقليمية.

وقال آية الله رئيسي في تصريح له مساء يوم السبت قبيل مغادرته طهران متوجها الى العاصمة التركمانستانية عشق آباد، لحضور الدورة الخامسة عشرة لقمة رؤساء الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) : ان التعاون مع دول الجوار والمنطقة، يشكل احد الاولويات في سياق الارتقاء بمستوى علاقاتنا الاقتصادية.

ونوّه الى ان قمة "ايكو" تنعقد لهذا العام تحت شعار "لنقف جنبا الى جنب من اجل بناء مستقبل افضل"؛ مبينا ان الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض المنجزات التي حققتها المنظمة الاقتصادية وايضا اتخاذ قرارات جديدة.

وبين انه سيعقد خلال زيارته الحالية لعشق اباد، لقاءات ثنائية مع قادة الدول الاعضاء، وذلك انطلاقا من حرص الجمهورية الاسلامية على تعزيز التعاون مع دول الجوار والبلدان الاقليمية.

كما لفت الى مباحثاته المرتقبة مع رئيس جمهورية الدول المستضيفة لقمة ايكو، "قربانقلي بردي محمدوف"، وعدد من كبار المسؤولين في هذا البلد.

واوضح آية الله رئيسي وفقا لارنا، انه سيتباحث مع كبار المسؤولين في تركمانستان حول قضايا التعاون الاقليمي والثنائي، بما يشمل الغاز وتجارة الترانزيت وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين طهران وعشق اباد.

وتطلع رئيس الجمهورية، بان تحقق هذه الزيارة نتائج ايجابية على صعيدي التعاون الثنائي والاقليمي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
باسيل: نريد أن يكون لنا اصدقاء في العالم لا ان نكون ازلاما لأحد
عناصر من شرطة الاحتلال يقمعون وقفة تضامنية مع طلبة اللبن الشرقية في نابلس
طهران وبغداد تتفقان على ملاحقة المتورطين في جریمة اغتیال الشهیدين سلیماني والمهندس
الصحف تعتبر نسبة مشاركة الجزائريين في الانتخابات المحلية دون المستوى
الشيخ الخزعلي يتحدث عن سبب مشكلات العراق الحالية ويحذر من الأسوأ
صحة غزة حول المتحور أوميكرون: سنتخذ إجراءات احترازية وسنشدد متابعة العائدين للقطاع
النائب فضل الله: القضاء في لبنان مصاب بخلل كبير جداً
ولي العهد يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التنسيق الثنائي والعلاقات المشتركة
وصول شحنة تحتوي على نحو 4 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" إلى البلاد
انتخابات نقابلة الصيادلية تسفر عن فوز تجمع "نقابتي سندي"
الرئيس الصهيوني يقتحم الحرم الإبراهيمي وسط إجراءات عسكرية مشددة
استشهاد 5 من قوات البيشمركة في هجوم لداعش وبارزاني يدعو لمواجهة تهديدات التنظيم الارهابي
حالة من الجمود في الاقتصاد اللبناني بعد تدهور قيمة العملة الوطنية
فتح: الاتفاقيات بين "إسرائيل" والمغرب طعنة للقدس التي يرأس الملك محمد السادس لجنتها
رئيس حكومة الاحتلال يتحدث عن تطور عسكري وأمني مع المغرب يشمل الاستخبارات الحربية
الرئيس عون في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لانهاء معاناتهم عبر اعادة الحق لأصحابه
السيد نصر الله: ما دام لبنان بدائرة التهديد الاسرائيلي فنحن في قلب معركة الاستقلال والسيادة
دبلوماسي كرواتي يدعو اليونسكو لتسجيل يوم خاص للفيلسوف والطبيب الايراني ابن سينا
الذكرى السنوية الاولى لاغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع الايرانية
الشيخ قاسم: سقوط الاحتلال في فلسطين مسألة وقت
عناصر من شرطة الاحتلال يقمعون وقفة تضامنية مع طلبة اللبن الشرقية في نابلس
بالصورة: إزاحة الستار عن غواصة "بعثت" بمناسبة يوم القوات البحرية
إيران ... تحرير القدس وفلسطين أولاً
مسؤول: التجارة الخارجية الايرانية حققت 63.1 مليار دولار في غضون 8 اشهر
وزير خارجية اوزبكستان يؤكد ضرورة رسم خارطة طريق للتعاون مع ايران
سفير دمشق في موسكو: وتعاون طهران وموسكو في سوريا حقق الكثير من الانجازات
القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا عالميًا للإعلان عن كافة تفاصيل "إيديكس 2021" في دورته الـ2
بعد ثلاثة أشهر.. إنتاج إيران من النفط يبلغ 4 ملايين برميل يومياً
نيويورك تايمز: جرائم القتل بواشنطن تبلغ أعلى مستوى لها منذ عام 2003
طلال أرسلان: وقوف إيران إلى جانب لبنان في محنته ليس بجديد