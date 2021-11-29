آية الله رئيسي يؤكد حرص ايران على تعزيز التعاون مع دول المنطقة

وتطلع رئيس الجمهورية، بان تحقق هذه الزيارة نتائج ايجابية على صعيدي التعاون الثنائي والاقليمي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

اكد رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي حرص الجمهورية الاسلامية الايرانية على تعزيز التعاون مع دول الجوار والبلدان الاقليمية.

وقال آية الله رئيسي في تصريح له مساء يوم السبت قبيل مغادرته طهران متوجها الى العاصمة التركمانستانية عشق آباد، لحضور الدورة الخامسة عشرة لقمة رؤساء الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) : ان التعاون مع دول الجوار والمنطقة، يشكل احد الاولويات في سياق الارتقاء بمستوى علاقاتنا الاقتصادية.

ونوّه الى ان قمة "ايكو" تنعقد لهذا العام تحت شعار "لنقف جنبا الى جنب من اجل بناء مستقبل افضل"؛ مبينا ان الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض المنجزات التي حققتها المنظمة الاقتصادية وايضا اتخاذ قرارات جديدة.

وبين انه سيعقد خلال زيارته الحالية لعشق اباد، لقاءات ثنائية مع قادة الدول الاعضاء، وذلك انطلاقا من حرص الجمهورية الاسلامية على تعزيز التعاون مع دول الجوار والبلدان الاقليمية.

كما لفت الى مباحثاته المرتقبة مع رئيس جمهورية الدول المستضيفة لقمة ايكو، "قربانقلي بردي محمدوف"، وعدد من كبار المسؤولين في هذا البلد.

واوضح آية الله رئيسي وفقا لارنا، انه سيتباحث مع كبار المسؤولين في تركمانستان حول قضايا التعاون الاقليمي والثنائي، بما يشمل الغاز وتجارة الترانزيت وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين طهران وعشق اباد.

وتطلع رئيس الجمهورية، بان تحقق هذه الزيارة نتائج ايجابية على صعيدي التعاون الثنائي والاقليمي للجمهورية الاسلامية الايرانية.