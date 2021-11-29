الرئيس تبون: رسالتنا للعالم بناء دولة قوية في كنف الديمقراطية والحريات

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن رسالة بلاده للعالم هي بناء دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية، مع استكمال بناء آخر المؤسسات المنتخبة في بلاده عن طريق الانتخابات المحلية التى انطلقت صباح اليوم الثلاثاء.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف تبون في تصريح عقب إدلائه بصوته في الانتخابات، أنه سيتم بناء الدولة الجزائرية بسواعد أبنائها، دولة تستند على الحريات والعدل وترسخ الديمقراطية، داعيا المواطنين إلى المشاركة بكثافة فى هذه الانتخابات التى تعد المحطة الأخيرة فى بناء مؤسسات الدولة المنتخبة، متوقعا فى الوقت نفسه بزيادة نسبة المشاركة نظرا لأن المجالس الولائية والبلدية هى المنوط بها تسيير الحياة اليومية للمواطنين.

وأعلن الرئيس الجزائري أنه فى العام المقبل، سيتم مراجعة صلاحيات المجالس الولائية مع توفير الإمكانيات اللازمة لتضطلع بدورها على أكمل وجه.

وفي تعليق له على زيارة رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى الجزائر يوم الخميس، قال إن هذه الزيارة تندرج فى إطار التأكيد على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أنه يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة المقبلة.