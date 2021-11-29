حماس: حزب الله يمارس مقاومة مشروعة دفاعاً عن أرضه ونفسه

دانت حركة حماس قيام "أستراليا بوضع حزب الله على قوائم الارهاب لأنه يمثل إنتهازا كاملا للاحتلال الصهيوني".

وفي تصريح لتابناك، أكد القيادي في حماس اسماعيل رضوان أن "حزب الله يمارس مقاومة مشروعة دفاعا عن ارضه ونفسه".

وأكد ان "حزب الله هو من الداعمين الاساسيين للمقاومة الفلسطينية".

وكانت قد صنّفت السلطات الأسترالية، حزب الله "منظمة إرهابية"، ليشمل التصنيف الجناح السياسي للحزب ومؤسساته المدنية، بعد أن كان يقتصر على الجناح العسكري. ورأت وزيرة الداخلية الاسترالية، كارين أندروز، أن حزب الله "يشكّل تهديداً حقيقياً لأستراليا".

*حماس ترفض عبر تابناك الاتفاقيات الامنية الموّقعة بين المغرب والاحتلال الاسرائيلي

دانت حركة حماس قيام النظام المغربي بإستقبال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الذي قتل الاطفال والنساء وإرتكب مجازر حرب ومجازر ضد الانسانية، داعية الى ملاحقته ومحاكمته في محكمة الجنايات الدولية على ما ارتكبه من جرائم حرب.

ورفض القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان "كل الاتفاقات الامنية التي وقعت بين الاحتلال والمغرب لانها ضد المغرب وضد الشعب الفلسطيني، وهذا التطبيع يمثل خيانة وطعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني".

وكان قد وصل وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء الفائت، إلى العاصمة المغربية الرباط في زيارة هي الأولى لوزير بهذا المستوى إلى المغرب، وسط رفض شعبي واسع.