إستمرار أعمال إزالة أنقاض برج الجوهرة جراء قصفه بالعدوان الاخير على غزة

تتواصل منذ قرابة الشهرين أعمال إزالة برج "الجوهرة" في مدينة غزة، الذي دمر الاحتلال الإسرائيلي أجزاءً كبيرة منه خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، في مايو/ أيار الماضي.

موقع تابناك الإخباري_وقامت جرافات وشاحنات كبيرة بأعمال الإزالة للبرج، وهو مكون من 9 طوابق، وتعرض لأضرار جسيمة في أساساته والتي من المقرر أن تستمر لمدة 3 شهور.

وكان البرج يضم مؤسسات إعلامية ومطابع وشقق سكنية، واستهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، ما أدى إلى تعرض أجزاء كبيرة منه إلى التدمير والخراب، لاسيما أساساته.

ولمدة 11 يوما، شنت إسرائيل عدوانا على غزة، بين 10 و21 مايو الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين، فيما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه مدن إسرائيلية.